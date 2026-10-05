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POLÍTICA

Após vitória, Kleber Rosa anuncia mobilização por Lula e atuação popular na ALBA

Deputado estadual eleito com 69.921 votos afirma que levará demandas populares para o Legislativo

Luan Julião
Por
Eleito neste domingo, psolista disse que chegada à ALBA representa vitória da classe trabalhadora
Eleito neste domingo, psolista disse que chegada à ALBA representa vitória da classe trabalhadora - Foto: Divulgação
Eleições 2026

A chegada de Kleber Rosa à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) será marcada, segundo o deputado estadual eleito, pela defesa das demandas populares e pelo fortalecimento das pautas da esquerda. Com 69.921 votos, o psolista também anunciou que pretende se mobilizar no segundo turno das eleições presidenciais para contribuir com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração foi dada nesta segunda-feira, 5, durante entrevista. Ao comentar o resultado das urnas, Kleber agradeceu aos eleitores e associou a conquista aos movimentos sociais e à classe trabalhadora.

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“Quero agradecer profundamente aos 69.921 baianos e baianas que confiaram no nosso projeto. Essa vitória não é apenas minha, é da classe trabalhadora, dos movimentos sociais e de todos que acreditam em uma Bahia mais justa. Agora, vamos fazer uma grande força-tarefa para reeleger o presidente Lula e fortalecer as bandeiras da esquerda”, afirmou Kleber Rosa.

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Atuação na Assembleia

Eleito para ocupar uma cadeira na ALBA, Kleber afirmou que pretende manter diálogo com a classe trabalhadora e levar ao Legislativo estadual pautas relacionadas às demandas populares.

Durante a entrevista, o futuro parlamentar também criticou a atuação da extrema direita em relação a pautas de interesse popular. Segundo Kleber, setores alinhados ao empresariado e ao capital têm atuado para impedir avanços que, na avaliação dele, beneficiariam os trabalhadores.

O deputado eleito também projetou a atuação que pretende desenvolver durante o mandato.

“Vamos construir um mandato histórico, comprometido com quem mais precisa e com a defesa dos trabalhadores. Quero fazer o melhor mandato da história da Assembleia Legislativa da Bahia”, declarou.

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