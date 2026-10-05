LÍDER DE VOTOS
Pastor Sargento Isidório celebra liderança em votos para deputado
Deputado federal reeleito atingiu a marca de mais de 248 mil votos neste domingo
O deputado federal Pastor Sargento Isidorio (Avante) celebrou a liderança na votação para a Câmara dos Deputados pela Bahia após receber 248.147 votos no domingo, 4. Em entrevista nesta segunda-feira, 5, também destacou os investimentos do mandato em projetos sociais e ressaltou que realizou a campanha utilizando “poucos recursos públicos”.
"Estou agradecendo a todo mundo, de todas as religiões. Votar em mim, trabalhadores, patrões, funcionários públicos, a imprensa faz parte dessa vitória minha e de meu filho. Eu não sou direita, não sou esquerda, eu sigo avante com Jesus"' disse Isidório ao portal A TARDE.
Sou o deputado que mais investe no Brasil em ação social, em acolhimento, em socorro de idosos, cadeirantes, crianças, adolescentes, mulheres em vulnerabilidade social Pastor Sargento Isidório - Deputado federal pelo Avante
Conforme dados divulgados pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para se reeleger na Câmara dos Deputados, o parlamentar baiano desembolsou R$ 363.619,74 durante a campanha deste ano. Para efeito de comparação, em 2022 eleger um deputado federal custou em média R$ 1,209 milhão.
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Deputados eleitos
No domingo, 4, a Bahia definiu os seus 39 deputados federais para a próxima legislatura a partir de 2027. Do total de parlamentares eleitos, a maioria manteve os seus mandatos. Outros foram eleitos pela primeira vez ou retornam à Câmara Federal.
Confira a lista:
- Pastor Sargento Isidório (Avante)
- Antonio Brito (PSD)
- Neto Carletto (Avante)
- Daniel Alencar (PSD)
- Lucas Reis (PT)
- Sandro Filho (PP)
- Doutora Raissa Soares (PL)
- Ivoneide Caetano (PT)
- Roberta Roma (PL)
- Gabriel Nunes (PSD)
- Jorge Solla (PT)
- Valmir Assunção (PT)
- Sergio Brito (PSD)
- Ricardo Maia (MDB)
- Diego Coronel (Republicanos)
- Carlos Muniz Filho (PSDB)
- Afonso Florence (PT)
- Elmar Nascimento (União Brasil)
- Olivia Santana (PCdoB)
- Dal Barreto (União Brasil)
- Adolfo Viana (PSDB)
- Daniel Alencar (PSD)
- Alice Portugal (PCdoB)
- Ditinho Avivip (União Brasil)
- Claudio Cajado (PP)
- Maria Marighella (PT)
- Leur Lomanto Junior (União Brasil)
- Joseildo Ramos (PT)
- João Bacelar (PL)
- Paulo Azi (União Brasil)
- Capitão Alden (PL)
- Manuel Rocha (União Brasil)
- Léo Prates (Republicanos)
- Raimundo Costa (PSD)
- Mario Negromonte Jr (PP)
- Márcio Marinho (Republicanos)
- Charles Fernandes (PSD)
- Elmo Vaz (Avante)
- Felix Mendonça (PDT)