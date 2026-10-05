Pastor Sargento Isidório celebra liderança em votos para deputado

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O deputado federal Pastor Sargento Isidorio (Avante) celebrou a liderança na votação para a Câmara dos Deputados pela Bahia após receber 248.147 votos no domingo, 4. Em entrevista nesta segunda-feira, 5, também destacou os investimentos do mandato em projetos sociais e ressaltou que realizou a campanha utilizando “poucos recursos públicos”.

"Estou agradecendo a todo mundo, de todas as religiões. Votar em mim, trabalhadores, patrões, funcionários públicos, a imprensa faz parte dessa vitória minha e de meu filho. Eu não sou direita, não sou esquerda, eu sigo avante com Jesus"' disse Isidório ao portal A TARDE.

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Sou o deputado que mais investe no Brasil em ação social, em acolhimento, em socorro de idosos, cadeirantes, crianças, adolescentes, mulheres em vulnerabilidade social Pastor Sargento Isidório - Deputado federal pelo Avante

Conforme dados divulgados pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para se reeleger na Câmara dos Deputados, o parlamentar baiano desembolsou R$ 363.619,74 durante a campanha deste ano. Para efeito de comparação, em 2022 eleger um deputado federal custou em média R$ 1,209 milhão.

Deputados eleitos

No domingo, 4, a Bahia definiu os seus 39 deputados federais para a próxima legislatura a partir de 2027. Do total de parlamentares eleitos, a maioria manteve os seus mandatos. Outros foram eleitos pela primeira vez ou retornam à Câmara Federal.

Confira a lista: