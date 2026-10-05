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LÍDER DE VOTOS

Pastor Sargento Isidório celebra liderança em votos para deputado

Deputado federal reeleito atingiu a marca de mais de 248 mil votos neste domingo

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Deputado gastou R$ 363 mil em campanha
Deputado gastou R$ 363 mil em campanha - Foto: Divulgação | Avante
Eleições 2026

O deputado federal Pastor Sargento Isidorio (Avante) celebrou a liderança na votação para a Câmara dos Deputados pela Bahia após receber 248.147 votos no domingo, 4. Em entrevista nesta segunda-feira, 5, também destacou os investimentos do mandato em projetos sociais e ressaltou que realizou a campanha utilizando “poucos recursos públicos”.

"Estou agradecendo a todo mundo, de todas as religiões. Votar em mim, trabalhadores, patrões, funcionários públicos, a imprensa faz parte dessa vitória minha e de meu filho. Eu não sou direita, não sou esquerda, eu sigo avante com Jesus"' disse Isidório ao portal A TARDE.

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Sou o deputado que mais investe no Brasil em ação social, em acolhimento, em socorro de idosos, cadeirantes, crianças, adolescentes, mulheres em vulnerabilidade social Pastor Sargento Isidório - Deputado federal pelo Avante

Conforme dados divulgados pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para se reeleger na Câmara dos Deputados, o parlamentar baiano desembolsou R$ 363.619,74 durante a campanha deste ano. Para efeito de comparação, em 2022 eleger um deputado federal custou em média R$ 1,209 milhão.

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Deputados eleitos

No domingo, 4, a Bahia definiu os seus 39 deputados federais para a próxima legislatura a partir de 2027. Do total de parlamentares eleitos, a maioria manteve os seus mandatos. Outros foram eleitos pela primeira vez ou retornam à Câmara Federal.

Confira a lista:

  • Pastor Sargento Isidório (Avante)
  • Antonio Brito (PSD)
  • Neto Carletto (Avante)
  • Daniel Alencar (PSD)
  • Lucas Reis (PT)
  • Sandro Filho (PP)
  • Doutora Raissa Soares (PL)
  • Ivoneide Caetano (PT)
  • Roberta Roma (PL)
  • Gabriel Nunes (PSD)
  • Jorge Solla (PT)
  • Valmir Assunção (PT)
  • Sergio Brito (PSD)
  • Ricardo Maia (MDB)
  • Diego Coronel (Republicanos)
  • Carlos Muniz Filho (PSDB)
  • Afonso Florence (PT)
  • Elmar Nascimento (União Brasil)
  • Olivia Santana (PCdoB)
  • Dal Barreto (União Brasil)
  • Adolfo Viana (PSDB)
  • Daniel Alencar (PSD)
  • Alice Portugal (PCdoB)
  • Ditinho Avivip (União Brasil)
  • Claudio Cajado (PP)
  • Maria Marighella (PT)
  • Leur Lomanto Junior (União Brasil)
  • Joseildo Ramos (PT)
  • João Bacelar (PL)
  • Paulo Azi (União Brasil)
  • Capitão Alden (PL)
  • Manuel Rocha (União Brasil)
  • Léo Prates (Republicanos)
  • Raimundo Costa (PSD)
  • Mario Negromonte Jr (PP)
  • Márcio Marinho (Republicanos)
  • Charles Fernandes (PSD)
  • Elmo Vaz (Avante)
  • Felix Mendonça (PDT)
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Eleições da Bahia Pastor Sargento Isidório

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