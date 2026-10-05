Trump se surpreende com resultado de Flávio e prevê 2º turno acirrado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 5, que a disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Palácio do Planalto deverá ser “muito apertada”. Os dois candidatos avançaram ao segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, marcado para 25 de outubro.

A declaração foi dada por Trump a jornalistas em frente à Casa Branca, antes de o presidente americano viajar para um compromisso no estado de Nebraska. Ao ser questionado sobre o desempenho de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump afirmou ter ficado surpreso com o resultado.

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"Bom, é uma grande vitória. Muito apertada, mas impressionante, na verdade", afirmou.

O presidente americano, no entanto, não declarou apoio ao senador e evitou fazer novos comentários sobre a disputa eleitoral brasileira. Antes do primeiro turno, realizado no domingo, 4, Trump também havia evitado responder se apoiaria a candidatura de Flávio.

Na sexta-feira, 2, ao ser questionado sobre a eleição brasileira, o republicano havia afirmado:

"Estamos de olho em tudo e vamos observar esta eleição de muito perto", afirmou, na última sexta, 2.

A sinalização de que Washington continuará acompanhando o processo eleitoral brasileiro também apareceu na fala do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Na manhã desta segunda-feira, ele afirmou que “todos esperavam” que a eleição presidencial brasileira chegasse ao segundo turno e indicou que o governo Trump acompanhará a nova etapa da disputa entre Flávio e Lula.

Trump cita eleição brasileira ao criticar votação nos EUA

Além das declarações feitas a jornalistas, Trump também comentou o resultado do primeiro turno em uma publicação no Truth Social. Na postagem, o presidente americano inicialmente confundiu o Brasil com a Índia ao mencionar a eleição presidencial brasileira. O texto foi corrigido horas depois.

Após a correção, Trump destacou a velocidade da apuração brasileira e usou o resultado para fazer uma crítica ao processo eleitoral dos Estados Unidos. Na publicação, ele citou cidades e estados governados pelos democratas e comparou o tempo de divulgação dos resultados.

"125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial do Brasil. Os resultados saíram pouco depois do encerramento da votação, NO MESMO DIA! Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e várias outras cidades e estados dos EUA, os resultados, com números muito menores, muitas vezes levam semanas para serem fraudados — quer dizer, calculados. A votação nos Estados Unidos é CORRUPTA!!!", afirmou Trump em sua rede social Truth Social.

Na manifestação, Trump não citou nominalmente nem Flávio Bolsonaro nem Lula, apesar de os dois terem terminado a primeira etapa da eleição à frente dos demais concorrentes.

A referência às cidades americanas ocorreu em meio à preparação para as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, nas quais o Partido Republicano busca manter o controle do Congresso.

Flávio e Lula decidem eleição em 25 de outubro

O segundo turno foi definido após Flávio Bolsonaro terminar a primeira etapa com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.104.503 votos. Lula ficou em segundo lugar, com 45,16%, ou 53.879.538 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com o resultado, os dois voltarão às urnas em 25 de outubro para definir quem comandará o país pelos próximos quatro anos. Para Lula, a disputa também representa a possibilidade de conquistar um quarto mandato presidencial.