Presidente do PT diz que campanha de Lula mudará “enfoque” em 2º turno

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve mudar o "enfoque" para o segundo turno da eleição presidencial, no qual o petista enfrentará o senador Flávio Bolsonaro (PL). Segundo Edinho, a nova etapa exige um confronto direto de projetos, diferente da dinâmica do primeiro turno.

"Nunca conversamos sobre isso. A questão não é mudar nomes, é mudar enfoque, forma de dialogar com o povo brasileiro. Evidente, o segundo turno é uma outra eleição. É uma eleição que pressupõe o confronto direto. Não há como, no segundo turno, fugir desse confronto. Estamos confiantes nesse embate", afirmou em entrevista à GloboNews nesta segunda-feira, 5.

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Edinho também confirmou que Lula participará do maior número possível de debates nesta fase da campanha. No primeiro turno, o presidente optou por não comparecer a nenhum debate, incluindo o da TV Globo, de maior audiência, preferindo conceder entrevista ao podcast Flow, no YouTube.

Segundo Edinho, campanha deve manter os nomes, mas mudar estratégia - Foto: Divulgação

"O presidente Lula sempre defendeu o debate, e ele vai aos debates do segundo turno. Não consigo dizer aqui a quantos debates. Mas, dentro da possibilidade, ele vai ao maior número possível de debates, porque ele quer esse debate", declarou.

Confronto

Segundo o presidente do PT, a participação nos debates tem como objetivo proporcionar o "confronto entre os dois projetos" que disputam a Presidência. A declaração ocorre após Lula terminar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro, que liderou a disputa e agora enfrenta o petista no segundo turno.