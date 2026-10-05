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HOME > ELEIÇÕES

LULA NO 2º TURNO

Presidente do PT diz que campanha de Lula mudará “enfoque” em 2º turno

Edinho Silva também afirmou que Lula deve participar de “todos os debates possíveis”

Leo Almeida
Por
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve mudar o "enfoque" para o segundo turno da eleição presidencial, no qual o petista enfrentará o senador Flávio Bolsonaro (PL). Segundo Edinho, a nova etapa exige um confronto direto de projetos, diferente da dinâmica do primeiro turno.

"Nunca conversamos sobre isso. A questão não é mudar nomes, é mudar enfoque, forma de dialogar com o povo brasileiro. Evidente, o segundo turno é uma outra eleição. É uma eleição que pressupõe o confronto direto. Não há como, no segundo turno, fugir desse confronto. Estamos confiantes nesse embate", afirmou em entrevista à GloboNews nesta segunda-feira, 5.

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Edinho também confirmou que Lula participará do maior número possível de debates nesta fase da campanha. No primeiro turno, o presidente optou por não comparecer a nenhum debate, incluindo o da TV Globo, de maior audiência, preferindo conceder entrevista ao podcast Flow, no YouTube.

Segundo Edinho, campanha deve manter os nomes, mas mudar estratégia
Segundo Edinho, campanha deve manter os nomes, mas mudar estratégia - Foto: Divulgação

"O presidente Lula sempre defendeu o debate, e ele vai aos debates do segundo turno. Não consigo dizer aqui a quantos debates. Mas, dentro da possibilidade, ele vai ao maior número possível de debates, porque ele quer esse debate", declarou.

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Confronto

Segundo o presidente do PT, a participação nos debates tem como objetivo proporcionar o "confronto entre os dois projetos" que disputam a Presidência. A declaração ocorre após Lula terminar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro, que liderou a disputa e agora enfrenta o petista no segundo turno.

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