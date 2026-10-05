Aos 77 anos, deputada garante novo mandato e será a mais idosa da Câmara

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A deputada federal Magda Moffato (PRD-GO), de 77 anos, foi reeleita neste domingo, 4, e irá para seu quinto mandato na Câmara dos Deputados com 131.983 votos. Com o novo mandato, a parlamentar será a mais idosa entre os deputados federais.

A deputada é apenas 11 dias mais velha que Luiz Carlos Busato (União-RS), também de 77 anos, e reeleito para o quinto Câmara com 60.127 votos. Ambos atuarão como os parlamentares mais velhos na Casa.

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Anteriormente, a deputada mais idosa entre os parlamentares era Luiza Erundina (PSOL-SP), de 91 anos. A veterana não disputou a reeleição para deputada federal de 2026. Ela foi eleita para a Assembleia Legislativa de São Paulo.

Idade pode trazer benefícios aos deputados

Em empates da Câmara, a idade do parlamentar pode ser considerada, segundo o regimento. O primeiro critério para desempate é o maior número de legislaturas, no entanto, quando a igualdade permanece, o deputado mais idoso é declarado vencedor.

Os parlamentares idosos e com maior número de mandatos também podem ser convidados a presidir sessões e conduzir determinados procedimentos regimentais.