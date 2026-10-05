Lucas Reis celebra vitória petista e faz chamado por Lula

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Eleito deputado federal neste domingo, 4, Lucas Reis (PT) celebrou a vitória do trio petista nas eleições estaduais, encabeçada pela reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Além de Jerônimo, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) conquistaram as duas cadeiras para o Senado, o melhor desempenho petista em eleições majoritárias na história da Bahia.

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Em entrevista ao portal A TARDE, nesta segunda-feira, 5, Lucas Reis afirmou acreditar que a vitória do trio é fruto de um esforço político coletivo, que une prefeitos, ex-prefeitos, deputados, vereadores, lideranças e outros atores de peso.

Lucas Reis ainda pontuou que a reeleição de Jerônimo é reconhecimento pelo trabalho feito ao longos desses quatro anos à frente do Palácio de Ondina.

"Vitória de Jerônimo na Bahia, vitória do nosso trio de governadores, ela é resultado de muito trabalho do esforço coletivo de muitas lideranças, de muitos prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, de reconhecimento ao que foram esses primeiros quatro anos do governador Jerônimo à frente da Bahia, mas sobretudo é do que nós conseguimos fazer ao longo desses 20 anos em cinco mandatos de governos nossos, do PT e dos partidos aliados", iniciou Lucas, que continuou.

"É o reconhecimento da população do trabalho que a gente fez nesses últimos 20 anos, mas principalmente do que foi do que foram esses primeiros quatro anos do governador Jerônimo, um governo presente, um governador que visita os municípios, que visita as comunidades rurais e que entrega muito", destacou.



Petista pede campanha intensa para Lula

Em um post no Instagram, o deputado eleito convocou a ‘união de forças’ para reeleger o presidente Lula no segundo turno.

“Vamos unir ainda mais as nossas forças e seguir juntos para fortalecer a campanha do presidente Lula no segundo turno”, pontuou.