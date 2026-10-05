POLÍCIA
Após votação, Bahia contabiliza 75 ocorrências de crimes eleitorais
Segundo a SSP-BA,as ocorrências foram registradas ao longo da operação
A Bahia registrou 75 ocorrências de crimes eleitorais durante o primeiro turno das Eleições 2026. Ao todo, 13 pessoas foram autuadas por delitos como boca de urna, propaganda irregular e desacato.
Operação mobilizou forças de segurança
As Forças Policiais e de Bombeiros atuaram durante o domingo, 4, para garantir a segurança da população e o direito ao voto em todo o estado. A operação foi encerrada na madrugada desta segunda-feira, 5.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as ocorrências foram registradas ao longo da operação, que contou com ações de policiamento e prevenção durante a votação.
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O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou o trabalho realizado pelos policiais, peritos e bombeiros durante o primeiro turno.
“Importante reconhecer a dedicação e lisura dos policiais, peritos e bombeiros na primeira parte da Operação Eleições 2026. Com muito profissionalismo foi garantido o direito ao voto”, afirmou.