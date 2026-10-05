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POLÍCIA

Após votação, Bahia contabiliza 75 ocorrências de crimes eleitorais

Segundo a SSP-BA,as ocorrências foram registradas ao longo da operação

Evellyn Teixeira
Por
A Bahia registrou 75 ocorrências de crimes eleitorais durante o primeiro turno das Eleições 2026
A Bahia registrou 75 ocorrências de crimes eleitorais durante o primeiro turno das Eleições 2026 - Foto: Divulgação SSP

A Bahia registrou 75 ocorrências de crimes eleitorais durante o primeiro turno das Eleições 2026. Ao todo, 13 pessoas foram autuadas por delitos como boca de urna, propaganda irregular e desacato.

Operação mobilizou forças de segurança

As Forças Policiais e de Bombeiros atuaram durante o domingo, 4, para garantir a segurança da população e o direito ao voto em todo o estado. A operação foi encerrada na madrugada desta segunda-feira, 5.

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as ocorrências foram registradas ao longo da operação, que contou com ações de policiamento e prevenção durante a votação.

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O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou o trabalho realizado pelos policiais, peritos e bombeiros durante o primeiro turno.

“Importante reconhecer a dedicação e lisura dos policiais, peritos e bombeiros na primeira parte da Operação Eleições 2026. Com muito profissionalismo foi garantido o direito ao voto”, afirmou.

Confira o vídeo:

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Tags

eleição 2026 Polícia SSP - BA

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