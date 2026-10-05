PM registra 147 crimes e irregularidades eleitorais na Bahia durante 1º turno

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A Polícia Militar da Bahia (PMBA) registrou 147 ocorrências relacionadas a crimes e irregularidades eleitorais durante o primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo, 4, nos 417 municípios do estado.

A ocorrência mais frequente foi a boca de urna, com 85 registros. Na sequência, aparecem casos de compra de votos ou favorecimento de eleitores, com 17 ocorrências, e de propaganda, passeata ou carreata irregular, com 13.

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Também foram registrados 10 casos de desobediência à autoridade eleitoral, seis conflitos entre grupos políticos, seis ocorrências de desacato, seis agressões físicas e quatro ameaças a eleitores.

Durante a operação, 17 pessoas foram conduzidas em situação de flagrante e foram lavrados 21 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). As equipes da PM também apreenderam três simulacros de arma de fogo e recuperaram dois veículos.

Foto: Divulgação/PMBA

Mais de 26 mil policiais atuaram nas eleições

A Operação Eleição 2026 mobilizou 26.179 policiais militares em todo o território baiano. O efetivo contou com o apoio de 3.394 viaturas de quatro rodas, 347 motocicletas, nove embarcações, 32 semoventes, um avião e três helicópteros.

Segundo a PMBA, o policiamento foi planejado de acordo com as características de cada região, com distribuição do efetivo e dos equipamentos operacionais para acompanhar o processo de votação e atender às ocorrências.

O comandante-geral da PMBA, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, destacou a atuação dos policiais durante o primeiro turno.

“Em cada um dos 417 municípios do Estado, nossos policiais estiveram presentes para garantir ao cidadão o exercício do seu direito e o regular funcionamento do processo eleitoral. A cada policial militar que esteve nas ruas, meu reconhecimento e minha gratidão”, afirmou.

A Polícia Militar informou que continuará acompanhando o cenário pós-eleitoral e manterá o policiamento para preservação da ordem pública em todo o estado.