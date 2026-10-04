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ACIDENTE FATAL

Duas mulheres morrem após carro bater em caminhão na BR-101 na Bahia

Fiat Siena bateu na traseira de caminhão-baú parado no acostamento; outras pessoas ficaram feridas

Andrêzza Moura
Por
Mulheres morreram antes antes de receber atendimento médico
Mulheres morreram antes antes de receber atendimento médico - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Duas mulheres morreram, na madrugada deste domingo, 4, após um acidente entre um carro de passeio e um caminhão-baú, no trecho da BR-101, no município de Itabela, no extremo sul baiano. O veículo onde elas estavam, um Fiat Siena, bateu no fundo do caminhão, que estava parado no acostamento.

As mulheres, que foram identificadas apenas como Jeane e Lunara, morreram ainda no local antes de receber atendimento médico. Outras pessoas que estavam dentro do veículo ficaram feridas. Elas foram encaminhadas para uma unidade de pronto atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

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Policiais militares do 28º Batalhão de Polícia Militar atenderam a ocorrência. As autoridades apuram as circunstâncias do acidente. As informações são do Blog do Marcelo.

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acidente Itabela

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