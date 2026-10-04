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ELEIÇÕES 2026

“A Pró chegou na Alba!”, comemora Rowenna Brito após eleição

Petista agradeceu aos eleitores e afirmou que pretende construir um mandato coletivo

Yuri Abreu
Por
Rowenna Brito foi eleita deputada estadual
Rowenna Brito foi eleita deputada estadual - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE
Eleições 2026

Eleita deputada estadual da Bahia, Rowenna Brito (PT), comemorou o resultado das urnas neste domingo, 4, em publicação nas redes sociais. A futura parlamentar agradeceu aos eleitores e destacou a mobilização realizada durante a campanha.

“Valeu cada voto. Cada conversa, cada abraço, cada caminhada, cada mobilização nas ruas e nas redes. Valeu cada pessoa que acreditou, que esteve junto e que fez essa caminhada acontecer”, escreveu.

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Rowenna agradece à equipe de campanha

Rowenna afirmou que a confiança recebida nas urnas representa uma responsabilidade e agradeceu às pessoas que participaram da campanha, incluindo apoiadores que pediram votos e divulgaram sua candidatura entre familiares, amigos e vizinhos.

A deputada eleita também disse que pretende construir um mandato com participação popular, mantendo o diálogo com a população e ouvindo as demandas dos diferentes grupos sociais.

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“Agora começa uma nova caminhada. E quero construir um mandato coletivo, perto das pessoas, ouvindo, dialogando e fazendo junto”, declarou.

Ao encerrar a publicação, Rowenna voltou a agradecer o apoio recebido e celebrou a chegada à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). “Muito, muito obrigada por cada voto, pelo carinho, pelo apoio e, principalmente, pela confiança. A Pró chegou na Alba!”, concluiu.

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Alba eleições na Bahia rowenna britto

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