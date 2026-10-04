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CRIME ELEITORAL

Eleitor de Flávio Bolsonaro é filmado com arma dentro de cabine de votação

Homem segura arma enquanto digita números na urna; vídeo foi postado nas redes sociais

Andrêzza Moura
Por
Na imagem, homem aparece apertando a tecla confirma com a arma
Na imagem, homem aparece apertando a tecla confirma com a arma - Foto: Reprodução Redes Sociais
Eleições 2026

Um eleitor de Flávio Bolsonaro (PL) se filmou usando uma arma de fogo dentro de uma cabine de votação, neste domingo, 4, durante o 1º turno das eleições. Não há informações em qual cidade e estado a gravação foi feita

Na imagem, as mãos do homem aparece diante da urna. Ele usa uma das mãos para segurar a arma e digitar os números. O vídeo foi publicado nas redes sociais.

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A legislação eleitoral brasileira proíbe o porte de armas de fogo nas proximidades das seções eleitorais.

A regra determina que civis armados, mesmo com porte ou licença, não podem se aproximar a menos de 100 metros dos locais de votação. O uso de celular nas cabines também é proibido.

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Tags

crime eleitoral eleições 2026 eleições 2026 Bahia

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