Eleitor de Flávio Bolsonaro é filmado com arma dentro de cabine de votação

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Um eleitor de Flávio Bolsonaro (PL) se filmou usando uma arma de fogo dentro de uma cabine de votação, neste domingo, 4, durante o 1º turno das eleições. Não há informações em qual cidade e estado a gravação foi feita

Na imagem, as mãos do homem aparece diante da urna. Ele usa uma das mãos para segurar a arma e digitar os números. O vídeo foi publicado nas redes sociais.

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A legislação eleitoral brasileira proíbe o porte de armas de fogo nas proximidades das seções eleitorais.

A regra determina que civis armados, mesmo com porte ou licença, não podem se aproximar a menos de 100 metros dos locais de votação. O uso de celular nas cabines também é proibido.