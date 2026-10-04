Brasil registra mais de 80 crimes eleitorais nas primeiras horas

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A manhã deste domingo, 4, começou com mais de 80 crimes eleitorais no Brasil. Segundo o primeiro boletim operacional do CICCN (Centro Integrado de Comando e Controle Nacional), do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), divulgado às 9h, foram registradas 107 ocorrências ao todo.

Deste total, 86 registros correspondem a crimes eleitorais, quatro a crimes comuns e um a crime contra candidatos. 28 pessoas foram conduzidas a unidades policiais para prestar esclarecimentos ou para autuação em flagrante.

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Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal (PF), as ocorrências foram registradas na Bahia, em Minas Gerais, Roraima, no Acre, no Distrito Federal, em Rondônia, no Amapá e na Paraíba.

Qual a maior ocorrência?

Ainda segundo o boletim do CICCN, a compra de votos lideram os registros de ocorrências. Foram 33 casos ao todo, o equivalente a 30,8% do total registrado até o momento.

A lista de ocorrências segue com propaganda eleitoral irregular, que possui 21 registros; outros crimes eleitorais, com 14; e desobediência a ordens da Justiça Eleitoral, que registrou 11 casos.