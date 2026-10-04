Michelle Bolsonaro bate boca com eleitora e usa camisa provocando Janja

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Michelle Bolsonaro não passou batida durante o cumprimento de sua agenda na manhã deste domingo, 4, ao lado de aliados. Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, a ex-primeira dama discutiu com uma opositora em um colégio eleitoral do Lago Norte (DF).

Na gravação, que viralizou nas redes sociais, Michelle reage após a mulher gritar: “O inferno te espera”. A esposa de Jair Messias Bolsonaro virou para a eleitora e respondeu a provocação, batendo boca com ela e disparando: “Te amo em Cristo Jesus! Quem prega amor tem que dar amor”.

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ALERTA FOFURA! Michelle Bolsonaro é ridicularizada por eleitores: "Sua mão é suja. Eu te odeio. A cultura tem que ser valorizada." #Eleicoes2026 https://t.co/BRwUlnI3Aw — SB (@sboficial) October 4, 2026

No entanto, não há informações sobre agressão ou intervenção da polícia durante a briga, que foi presenciada pelos eleitores.

Camisa provocando Janja

Além da confusão, Michelle chegou ao Lago Norte vestindo uma blusa com a frase “Bolsonara de Ceilândia”, expressão utilizada por Janja Lula da Silva para se referir a ela durante um discurso.

Michelle Bolsonaro votó a primera hora de la tarde en el Distrito Federal, donde es candidata al Senado por el Partido Liberal (PL). Tras emitir su voto, reivindicó sus orígenes en Ceilândia, una región de la periferia de Brasilia donde nació. “Soy la Bolsonara de Ceilândia. No me avergüenzo de mis orígenes”, afirmó ante los periodistas. También recordó las enseñanzas de su madre: “Gracias a Dios, mi madre me enseñó a trabajar desde temprana edad, y las personas de allí son muy luchadoras y trabajan por tiempos mejores”. Michelle asistió acompañada por la gobernadora Celina Leão, que busca la reelección, y la diputada Bia Kicis, también candidata al Senado por el PL. Consultada sobre la jornada laboral 6x1, señaló que solo abordará el tema si resulta elegida. Sobre Jair Bolsonaro, añadió: “Él (Bolsonaro) está un poquito ansioso, pero confiado”. (c) INFOBAE — forumabierto (@forumabierto) October 4, 2026

Na época, a primeira-dama criticou as candidaturas da família Bolsonaro e disparou que havia “uma Bolsonara de Ceilândia que vocês conhecem bem”, fazendo menção a Michelle, que nasceu na cidade do Distrito Federal.

“Sou a Bolsonara de Ceilândia mesmo, com muito orgulho. Enquanto alguns tentam diminuir isso, é algo muito grande para o meu coração”, disparou Michelle ao responder a esposa de Lula.