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CONFUSÃO

Michelle Bolsonaro bate boca com eleitora e usa camisa provocando Janja

Ex-primeira dama causou tumulto durante sua passagem por um colégio eleitoral

Franciely Gomes
Por
Michelle Bolsonaro está concorrendo ao cargo de senadora
Michelle Bolsonaro está concorrendo ao cargo de senadora - Foto: Sergio Lima | AFP
Eleições 2026

Michelle Bolsonaro não passou batida durante o cumprimento de sua agenda na manhã deste domingo, 4, ao lado de aliados. Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, a ex-primeira dama discutiu com uma opositora em um colégio eleitoral do Lago Norte (DF).

Na gravação, que viralizou nas redes sociais, Michelle reage após a mulher gritar: “O inferno te espera”. A esposa de Jair Messias Bolsonaro virou para a eleitora e respondeu a provocação, batendo boca com ela e disparando: “Te amo em Cristo Jesus! Quem prega amor tem que dar amor”.

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No entanto, não há informações sobre agressão ou intervenção da polícia durante a briga, que foi presenciada pelos eleitores.

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Camisa provocando Janja

Além da confusão, Michelle chegou ao Lago Norte vestindo uma blusa com a frase “Bolsonara de Ceilândia”, expressão utilizada por Janja Lula da Silva para se referir a ela durante um discurso.

Na época, a primeira-dama criticou as candidaturas da família Bolsonaro e disparou que havia “uma Bolsonara de Ceilândia que vocês conhecem bem”, fazendo menção a Michelle, que nasceu na cidade do Distrito Federal.

“Sou a Bolsonara de Ceilândia mesmo, com muito orgulho. Enquanto alguns tentam diminuir isso, é algo muito grande para o meu coração”, disparou Michelle ao responder a esposa de Lula.

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eleições janja Michelle Bolsonaro

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