Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

João Roma prega confiança na eleição da oposição: “Hora da verdade”

Candidato ao Senado pela Bahia votou em Salvador neste domingo, 4

Ane Catarine e Leo Almeida
Por Ane Catarine e Leo Almeida
Os candidatos ao Senado na chapa de ACM Neto: João Roma e Angelo Coronel
Os candidatos ao Senado na chapa de ACM Neto: João Roma e Angelo Coronel - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE
Eleições 2026

O presidente do PL na Bahia e candidato ao Senado Federal, João Roma (PL), votou na manhã deste domingo, 4, na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), localizada no campus de Ondina, em Salvador.

Em conversa com a imprensa após votar, Roma afirmou que chegou a hora de o eleitor escolher o que é melhor para a Bahia e demonstrou confiança na eleição de ACM Neto (União Brasil) como governador, juntamente com o restante da chapa majoritária da oposição, que também tem Angelo Coronel (Republicanos) como candidato ao Senado.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Acabou a especulação, agora chegou a hora da verdade. Está na mão de cada homem e mulher desta Bahia que, neste momento, estão escolhendo o que é melhor para o estado”, afirmou.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

ACM Neto vota em clima de confiança: “O dia de hoje é nosso”
ACM Neto vota em clima de confiança: “O dia de hoje é nosso” imagem

ELEIÇÕES

"Expectativa de ser eleito no 1º turno", diz Jerônimo sobre resultado
"Expectativa de ser eleito no 1º turno", diz Jerônimo sobre resultado imagem

ELEIÇÕES 2026

Ronaldo Mansur vota e diz: “Chegamos até o final com a cabeça erguida”
Ronaldo Mansur vota e diz: “Chegamos até o final com a cabeça erguida” imagem

Disputa ao Senado pela Bahia

Rui Costa e Jaques Wagner, candidatos ao Senado pela chapa do PT, aparecem na liderança da disputa pelas duas vagas da Bahia no Senado Federal, segundo a pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada no sábado, 3.

Rui registra 27,3% dos votos válidos, enquanto Wagner aparece com 24,6%. Na sequência, está o candidato à reeleição Angelo Coronel (Republicanos), com 21,9%, seguido por João Roma (PL), com 21,2%.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições na Bahia João Roma

Relacionadas

Mais lidas