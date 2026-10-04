João Roma prega confiança na eleição da oposição: “Hora da verdade”

Siga o A TARDE no Google

O presidente do PL na Bahia e candidato ao Senado Federal, João Roma (PL), votou na manhã deste domingo, 4, na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), localizada no campus de Ondina, em Salvador.

Em conversa com a imprensa após votar, Roma afirmou que chegou a hora de o eleitor escolher o que é melhor para a Bahia e demonstrou confiança na eleição de ACM Neto (União Brasil) como governador, juntamente com o restante da chapa majoritária da oposição, que também tem Angelo Coronel (Republicanos) como candidato ao Senado.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Acabou a especulação, agora chegou a hora da verdade. Está na mão de cada homem e mulher desta Bahia que, neste momento, estão escolhendo o que é melhor para o estado”, afirmou.

Disputa ao Senado pela Bahia

Rui Costa e Jaques Wagner, candidatos ao Senado pela chapa do PT, aparecem na liderança da disputa pelas duas vagas da Bahia no Senado Federal, segundo a pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada no sábado, 3.

Rui registra 27,3% dos votos válidos, enquanto Wagner aparece com 24,6%. Na sequência, está o candidato à reeleição Angelo Coronel (Republicanos), com 21,9%, seguido por João Roma (PL), com 21,2%.