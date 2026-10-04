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ELEIÇÕES 2026

Ronaldo Mansur vota e diz: “Chegamos até o final com a cabeça erguida”

Candidato de terceira via ao governo da Bahia votou em Salvador

Ane Catarine e Rodrigo Tardio
Por Ane Catarine e Rodrigo Tardio
O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur
O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE
Eleições 2026

Candidato da terceira via ao governo da Bahia nas Eleições 2026, Ronaldo Mansur (PSOL) votou na manhã deste domingo, 4, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), no campus de Ondina, em Salvador. Ele esteve acompanhado de apoiadores e aliados políticos.

Em coletiva de imprensa após a votação, Mansur comentou sobre o que chamou de “ousadia” de sua candidatura e sobre o cenário de polarização entre os principais nomes da disputa pelo governo estadual, Jerônimo Rodrigues (PT), que tenta a reeleição, e ACM Neto (União Brasil).

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“Iniciamos um processo eleitoral muito difícil, temos uma candidatura ousada, mas chegamos até o final. (...) Estamos aqui finalizando essa campanha eleitoral com a cabeça erguida, fizemos uma campanha limpa”, afirmou.

Mansur disse ainda que, apesar das dificuldades, espera um resultado “exitoso” nas urnas ao final do processo eleitoral.

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Pesquisa eleitoral

A mais recente pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada no sábado (3), mostra Jerônimo Rodrigues com 51,5% dos votos válidos na disputa pelo governo da Bahia, ante 47,4% de ACM Neto. A diferença entre os dois é de 4,1 pontos percentuais.

Ariel Capistrano (DC) e Ronaldo Mansur registram 0,4% cada, enquanto Maria Bona (PCO) tem 0,3%. Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos.

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eleições na Bahia Ronaldo Mansur

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