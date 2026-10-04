ELEIÇÕES
"Expectativa de ser eleito no 1º turno", diz Jerônimo sobre resultado
AtlasIntel/A TARDE crava vitória do governador ainda neste domingo, 4
Candidato à reeleição, o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) se mostrou confiante com o resultado da disputa. Em coletiva de imprensa, que antecedeu a votação, na manhã deste domingo, 4, o petista afirmou que tem esperança de vencer ainda no primeiro turno.
"Chego com uma energia positiva, com um cenário favorável. Quero aqui, respeitando os meus adversários, respeitando o papel de cada um, dizer que eu tenho sim a expectativa de ser eleito no primeiro turno", afirmou Jerônimo.
Em votação no Colégio Estadual Luis Viana, no bairro Brotas, em Salvador, o governador baiano também demonstrou otimismo sobre um resultado favorável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em âmbito nacional.
"Torço para que o presidente Lula se eleja no primeiro turno. Quero garantir aqui o meu esforço para que a gente possa tocar o Brasil e a Bahia com a mesma responsabilidade de trabalho", finalizou.
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A última rodada da pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada neste sábado, 3, indica a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no primeiro turno na eleição de domingo, 4. Na sondagem, o candidato aparece com 51.5% das intenções de voto.
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), tem 47.4% da preferência dos eleitores baianos. Os números representam os chamados votos válidos, quando são dispensados os brancos e nulos, cálculo feito pela Justiça Eleitoral.