Ana Paula Matos diz estar confiante na vitória da oposição na Bahia

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A vice-prefeita de Salvador e coordenadora da campanha de ACM Neto, Ana Paula Matos, afirmou neste domingo, 4, estar confiante na vitória nas eleições para o governo da Bahia. Ela esteve na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador, durante o primeiro turno.

“Rodamos a cidade, conversamos com o povo e o sentimento é de mudança. Estamos rodando desde cedo, a cidade está nas ruas, as pessoas estão felizes e eu estou confiante que a gente vai poder comemorar a vitória da Bahia”, afirmou.

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Questionada sobre a expectativa para a disputa pelo governo estadual, Ana Paula reconheceu que as pesquisas apontam uma eleição apertada e disse acreditar que Salvador terá papel importante no resultado.

“As pesquisas mostram que a eleição é apertada na Bahia toda, mas eu acredito que Salvador vai fazer a sua parte e a gente vai de pouquinho em pouquinho juntar e consolidar essa vitória”, disse.

A candidata também afirmou que espera uma disputa apertada, mas reiterou confiança na vitória.

“Eu estou muito confiante. Sou uma pessoa de muita fé e de muito trabalho, com humildade, a gente vai consolidar e vai vencer essa eleição, acredito que seja a vitória apertada, mas ela vai acontecer.”

Votação em Salvador

Sobre a quantidade de votos esperada para ACM Neto em Salvador, Ana Paula afirmou que a campanha trabalha para manter a votação registrada nas últimas eleições, que, segundo ela, ficou acima de 1 milhão de votos.

“A gente está trabalhando e buscando manter a nossa votação das últimas eleições, que foi votação acima de 1 milhão de votos", afirmou.

"A proporção, o percentual, depende muito da abstenção. Mas a gente acredita que o nosso povo, que quer eleger ACM Neto, vai para a rua e vai votar", completou.