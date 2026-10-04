ACM Neto vota em clima de confiança: “O dia de hoje é nosso”

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Em clima de confiança, o ex-prefeito e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), votou na manhã deste domingo, 4, na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no bairro do Canela, em Salvador.

Em conversa com a imprensa, o candidato afirmou estar confiante na vitória e disse que, desde o início da votação, tem conversado com lideranças políticas do interior e da capital baiana, que, segundo ele, estão animadas.

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“É aguardar o desenrolar deste domingo, mas tem confiança minha e do grupo político. Tenho conversado com lideranças políticas do interior do estado e, aqui de Salvador também, e está todo mundo bem animado”, afirmou.

Embora apareça atrás do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas pesquisas, Neto disse que as informações que tem recebido indicam um cenário favorável.

“As notícias que chegam são muito positivas. O dia de hoje é nosso”, concluiu.

Pesquisa eleitoral

A mais recente pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada no sábado, 3, mostra Jerônimo Rodrigues com 51,5% dos votos válidos na disputa pelo governo da Bahia, ante 47,4% de ACM Neto. A diferença entre os dois é de 4,1 pontos percentuais.

Ariel Capistrano (DC) e Ronaldo Mansur registram 0,4% cada, enquanto Maria Bona (PCO) tem 0,3%. Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos.