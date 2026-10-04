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ELEIÇÕES 2026

VÍDEO: Jerônimo exalta entusiasmo após votar em Salvador

Governador e candidato à reeleição votou no Colégio Luís Viana Filho, no bairro de Brotas

Cássio Moreira e Yuri Abreu
Por Cássio Moreira e Yuri Abreu
Governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE
Eleições 2026

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), exaltou entusiasmo após votar, neste domingo, 4, no Colégio Luís Viana Filho, no bairro de Brotas, em Salvador.

Após sair da cabine de votação na sua seção eleitoral, o chefe do Executivo baiano fez o gesto com uma das mãos em formato de "L", em menção a Lula, presidente da República e candidato à reeleição (veja vídeo abaixo).

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"Expectativa de ser eleito no 1º turno", diz Jerônimo sobre resultado

Candidato à reeleição, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se mostrou confiante com o resultado da disputa. Em coletiva de imprensa, que antecedeu a votação, na manhã deste domingo, 4, o petista afirmou que tem esperança de vencer ainda no primeiro turno.

"Chego com uma energia positiva, com um cenário favorável. Quero aqui, respeitando os meus adversários, respeitando o papel de cada um, dizer que eu tenho sim a expectativa de ser eleito no primeiro turno", afirmou Jerônimo.

Em votação no Colégio Estadual Luis Viana, no bairro Brotas, em Salvador, o governador baiano também demonstrou otimismo sobre um resultado favorável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em âmbito nacional.

"Torço para que o presidente Lula se eleja no primeiro turno. Quero garantir aqui o meu esforço para que a gente possa tocar o Brasil e a Bahia com a mesma responsabilidade de trabalho", finalizou.

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