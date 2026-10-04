Bolsonaro está ansioso, mas “confiante” sobre eleição, diz Michelle

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está “ansioso, mas confiante” a respeito do primeiro turno das Eleições 2026, revelou a ex-primeira-dama e candidata ao senado pelo PL, Michelle Bolsonaro, neste domingo,4.

“Meu marido está bem, graças a Deus. Está um pouquinho ansioso, mas está confiante”, disse Michelle em entrevista concedida à imprensa. A candidata acompanhou a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), que tenta a reeleição, na votação.

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Ela disse que não teve reuniões recentes com Flávio Bolsonaro (PL), seu enteado e candidato à Presidência. Ela declarou que ainda avaliará se participará de reunirão com Flávio ainda neste domingo.

O senador votou no Rio de Janeiro e acompanhará a apuração dos votos de Brasília.

A ex-primeira-dama deve acompanhar a apuração dos votos ao lado de Celina Leão e da deputada Bia Kicis (PL), que também concorre a uma vaga no Senado do Distrito Federal.

Michelle e Flávio Bolsonaro

A participação de Michelle na campanha do enteado sempre foi vista com dúvida e ceticismo por parte de aliados do presidenciável.

Nos últimos meses, Michelle postou poucos vídeos ao lado de Flávio e focou na própria campanha ao Senado.

Já ele citava ela como uma das candidatas do PL ao Senado pelo Distrito Federal em transmissões ao vivo, por exemplo, mas também sem fazer maiores acenos à esposa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a CNN, a expectativa de aliados por alguma participação mais coesa e frequente começou a desmoronar quando surgiram, nos bastidores, os primeiros sinais de divergências pela herança do espólio político e eleitoral de Jair Bolsonaro.

Em junho deste ano, a situação se agravou, depois que Michelle deixou a presidência do PL Mulher após uma crise pública envolvendo o enteado e chegou a afirmar, em vídeo, que havia sido maltratada e humilhada por ele.

Na época das convenções partidárias e com a chegada do início oficial da campanha eleitoral, Flávio e Michelle fizeram declarações à imprensa para demonstrar uma suposta reconciliação. Os dois, porém, nunca mais posaram juntos publicamente.

De todo modo, ambos chegaram a esta reta final de primeiro turno bem posicionados, independentemente do apoio do outro, o que é visto com alívio por aliados.