Ariel Capistrano, candidato ao governo da Bahia, vota em Salvador

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Ariel Capistrano, candidato ao governo da Bahia, votou no Colégio Central, em Salvador, na manhã deste domingo, 4. Ligado ao partido Democracia Cristã, Ariel registrou o voto por volta das 10h e não estava acompanhado da família nem de apoiadores.

Campanha de Ariel Capistrano

A campanha do candidato reuniu atos principalmente em Salvador e durante entrevistas e compromissos eleitorais ele apresentou propostas focadas à qualificação profissional e à criação de oportunidades para jovens que buscam o primeiro emprego.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ariel cumpriu as últimas agendas em Pernambués e Nova Brasília, bairros da capital baiana.