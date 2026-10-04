ELEIÇÕES
Ariel Capistrano, candidato ao governo da Bahia, vota em Salvador
Registro acorreu por volta das 10h no Colégio Central
Ariel Capistrano, candidato ao governo da Bahia, votou no Colégio Central, em Salvador, na manhã deste domingo, 4. Ligado ao partido Democracia Cristã, Ariel registrou o voto por volta das 10h e não estava acompanhado da família nem de apoiadores.
Campanha de Ariel Capistrano
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A campanha do candidato reuniu atos principalmente em Salvador e durante entrevistas e compromissos eleitorais ele apresentou propostas focadas à qualificação profissional e à criação de oportunidades para jovens que buscam o primeiro emprego.
Ariel cumpriu as últimas agendas em Pernambués e Nova Brasília, bairros da capital baiana.