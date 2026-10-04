ELEIÇÕES
Zema descumpre regra e leva celular para cabine de votação
Candidato à Presidência votou em sua cidade natal, Alto Paranaíba
O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) foi flagrado com um celular dentro da cabine de votação na manhã deste domingo, 4, durante o primeiro turno das eleições.
O episódio ocorreu na Escola Estadual Delfim Moreira, em Araxá, no Alto Paranaíba, cidade natal do candidato. Imagens mostram Zema usando o aparelho para consultar os números dos candidatos enquanto registrava os votos no primeiro turno.
Questionado sobre o episódio, Zema afirmou que o celular “faz parte” dele e que utiliza o aparelho diariamente.
“Se tivessem me avisado, eu não teria entrado na sala com o celular”, disse.
Uso do celular é proibido durante a votação
A conduta contraria a regra da Justiça Eleitoral que proíbe o uso de celulares na cabine para preservar o sigilo do voto e coibir crimes eleitorais.
Às vésperas da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reforçou a obrigatoriedade da medida.
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O celular pode ser utilizado no local de votação para identificação, inclusive por meio do e-Título, mas deve ser deixado sob a guarda dos mesários durante o ato de votar.