Zema descumpre regra e leva celular para cabine de votação

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O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) foi flagrado com um celular dentro da cabine de votação na manhã deste domingo, 4, durante o primeiro turno das eleições.

O episódio ocorreu na Escola Estadual Delfim Moreira, em Araxá, no Alto Paranaíba, cidade natal do candidato. Imagens mostram Zema usando o aparelho para consultar os números dos candidatos enquanto registrava os votos no primeiro turno.

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Questionado sobre o episódio, Zema afirmou que o celular “faz parte” dele e que utiliza o aparelho diariamente.

“Se tivessem me avisado, eu não teria entrado na sala com o celular”, disse.

Uso do celular é proibido durante a votação

A conduta contraria a regra da Justiça Eleitoral que proíbe o uso de celulares na cabine para preservar o sigilo do voto e coibir crimes eleitorais.

Às vésperas da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reforçou a obrigatoriedade da medida.

O celular pode ser utilizado no local de votação para identificação, inclusive por meio do e-Título, mas deve ser deixado sob a guarda dos mesários durante o ato de votar.