Mesmo sem obrigação de votar, idosos vão às urnas em Salvador

O número de idosos aptos a votar cresceu 74% entre 2010 e 2026, o que representa cinco vezes mais do que o eleitorado geral dos últimos 16 anos, segundo o levantamento da Nexus. Maria das Neves, de 86 anos, e Seu Kekeu, de 89 anos, fazem parte desse grupo e marcaram presença nas urnas da capital baiana mesmo sem obrigação.

O voto é a ferramenta direta que permite a participação ativa dos cidadãos na escolha dos representantes governamentais e para Dona Maria, esse direito deve ser exercido durante toda a vida.

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"Enquanto eu estiver viva, eu voto", disse aos 86 anos.

Maria das Neves, de 86 anos, indo votar em Salvador - Foto: Rodrigo Tardio | A TARDE

Seu Kekeu exerceu o seu direito eleitoral logo na manhã desde domingo, 4, no bairro de Periperi, em Salvador. Acompanhado de seu enteado, Levi Caldas, disse que ver a presença de seu padrasto como um incentivo para ir às urnas.

"É como se ele me desse um gás para mostrar que ele tá aqui na idade avançada querendo mudança em alguma coisa. É uma esperança para a gente, né?! Para ver se vai mudar alguma coisa nesses próximos quatro anos", compartilhou Levi.

Seu Kekeu e família - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

Idosos são 37,5 milhões de eleitores

Os eleitores com 60 anos ou mais somam 37,5 milhões de pessoas e representam 23,6% do eleitorado brasileiro em 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Este grupo de eleitores cresceu 74% desde 2010 e de 2022 para 2026 o salto foi de 14%, de acordo com um levantamento realizado pela Nexus-Pesquisa e Inteligência de Dados a partir do Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)