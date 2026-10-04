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Que horas sai o resultado da votação das Eleições 2026?

Contagem têm início imediato com o fechamento das urnas eletrônicas

Edvaldo Sales
Por
Contagem têm início imediato com o fechamento das urnas eletrônicas
Contagem têm início imediato com o fechamento das urnas eletrônicas - Foto: Paulo Pinto | Agência Brasi
Eleições 2026

Cerca de 158,7 milhões de brasileiros devem ir às urnas neste domingo, 4, dia do primeiro turno das Eleições 2026. A divulgação oficial dos resultados começa às 17h (horário de Brasília), logo após o encerramento da votação em todo o país.

A contagem e a transmissão dos dados têm início imediato com o fechamento das urnas eletrônicas.

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Apuração e a totalização

Após o fim da votação nas seções, os Boletins de Urna (BU) são transmitidos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por redes privadas criptografadas ou por satélite.

O sistema computacional processa os arquivos e atualiza a totalização de votos à medida que os boletins chegam.

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O avanço dos números em tempo real pode ser acompanhado no portal Resultados do TSE ou pelo aplicativo de mesmo nome.

Além disso, clientes de telefonia móvel pré-paga têm acesso gratuito às plataformas da Justiça Eleitoral sem consumo de franquia de dados.

Desde a unificação do horário de votação nacional, a liberação dos votos para todos os cargos ocorre simultaneamente às 17h.

O TSE não estabelece um horário fixo para a conclusão da apuração ou anúncio dos eleitos, pois o ritmo depende da velocidade de recepção das mídias em cada município.

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eleições 2026

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