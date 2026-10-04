Dois votos para senador: o que acontece se escolher o mesmo candidato

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Os eleitores têm direito a dois votos para senador nas eleições de 2026, que acontecem neste domingo, 4, mas devem escolher candidatos diferentes.

Se o mesmo for digitado nas duas votações, o primeiro voto será válido e o segundo será considerado nulo, segundo regra prevista nas normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na urna, as duas escolhas para o Senado são a terceira e a quarta da sequência de votação, depois dos votos para deputado federal e deputado estadual. Os candidatos são identificados por números de três dígitos.

Entenda motivo de dois votos para o Senado em 2026

Cada estado é representado por três senadores, com mandato de oito anos. As vagas são renovadas alternadamente:

em uma eleição, é renovado um terço do Senado;

quatro anos depois, dois terços.

Assim, nas eleições deste ano, serão escolhidos dois senadores em cada estado e no Distrito Federal, totalizando 54 senadores eleitos.