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ELEIÇÕES

Dois votos para senador: o que acontece se escolher o mesmo candidato

Escolhas para o Senado são a terceira e a quarta da sequência na urna

Luiza Nascimento
Por
Urna Eletrônica
Urna Eletrônica - Foto: Alejandro Zambrana / SECOM TSE
Eleições 2026

Os eleitores têm direito a dois votos para senador nas eleições de 2026, que acontecem neste domingo, 4, mas devem escolher candidatos diferentes.

Se o mesmo for digitado nas duas votações, o primeiro voto será válido e o segundo será considerado nulo, segundo regra prevista nas normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Na urna, as duas escolhas para o Senado são a terceira e a quarta da sequência de votação, depois dos votos para deputado federal e deputado estadual. Os candidatos são identificados por números de três dígitos.

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Entenda motivo de dois votos para o Senado em 2026

Cada estado é representado por três senadores, com mandato de oito anos. As vagas são renovadas alternadamente:

  • em uma eleição, é renovado um terço do Senado;
  • quatro anos depois, dois terços.

Assim, nas eleições deste ano, serão escolhidos dois senadores em cada estado e no Distrito Federal, totalizando 54 senadores eleitos.

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