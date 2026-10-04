ELEIÇÕES
Dois votos para senador: o que acontece se escolher o mesmo candidato
Escolhas para o Senado são a terceira e a quarta da sequência na urna
Os eleitores têm direito a dois votos para senador nas eleições de 2026, que acontecem neste domingo, 4, mas devem escolher candidatos diferentes.
Se o mesmo for digitado nas duas votações, o primeiro voto será válido e o segundo será considerado nulo, segundo regra prevista nas normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Na urna, as duas escolhas para o Senado são a terceira e a quarta da sequência de votação, depois dos votos para deputado federal e deputado estadual. Os candidatos são identificados por números de três dígitos.
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Cada estado é representado por três senadores, com mandato de oito anos. As vagas são renovadas alternadamente:
- em uma eleição, é renovado um terço do Senado;
- quatro anos depois, dois terços.
Assim, nas eleições deste ano, serão escolhidos dois senadores em cada estado e no Distrito Federal, totalizando 54 senadores eleitos.