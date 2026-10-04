Lula supera Flávio Bolsonaro e vence votação em 6 países

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) em seis dos dez países com votações encerradas nas eleições de 2026 até o momento. O principal adversário do atual presidente, por sua vez, ficou à frente em quatro países, conforme os resultados divulgados das votações de brasileiros no exterior.

Entre os países em que Lula conquistou maioria estão Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Malásia, Singapura e China. Já Flávio Bolsonaro venceu nas Filipinas, na Tailândia, em Taiwan e em Abu Dhabi.

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As votações foram encerradas em diferentes horários, conforme o fuso de cada localidade. Apesar dos resultados já registrados, a apuração oficial dos votos no exterior, assim como no Brasil, será divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) somente após as 17h, no horário de Brasília.

Lula vence na Austrália e em países da Ásia

A Austrália registrou a maior diferença de votos entre os países citados em que Lula ficou à frente. O petista recebeu 4.562 votos, contra 2.579 de Flávio Bolsonaro. A votação terminou às 4h, pelo horário de Brasília.

Na Nova Zelândia, Lula obteve 234 dos 332 votos válidos, enquanto o candidato do PL recebeu 64. O encerramento ocorreu à 1h, no horário de Brasília.

Na Coreia do Sul, o atual presidente também venceu, com 123 votos, contra 72 de Flávio Bolsonaro. A votação terminou às 5h.

A China apresentou resultado semelhante, com 367 votos para Lula e 203 para o candidato do PL.

Singapura e Malásia também dão vitória a Lula

Em Singapura, Lula recebeu 190 votos, enquanto Flávio Bolsonaro somou 92, entre os 348 votos válidos. Na Malásia, o petista também ficou à frente, com 44 votos, contra 27 do adversário, em um total de 82 votos válidos.

Nos dois países, a votação foi encerrada às 6h, pelo horário de Brasília. Os resultados ampliam a vantagem de Lula no grupo de países em que a votação já terminou, embora a divulgação oficial da apuração ainda dependa do horário estabelecido pelo TSE.

Flávio Bolsonaro vence nas Filipinas, na Tailândia e em Taiwan

Flávio Bolsonaro conquistou a maioria dos votos nas Filipinas, onde recebeu 33 votos, contra 26 de Lula, entre os 62 votos válidos. A votação terminou às 6h, no horário de Brasília.

Na Tailândia, o candidato do PL obteve 51 votos, enquanto o petista recebeu 40, em um total de 99 votos válidos. O encerramento ocorreu às 7h. Em Taiwan, Flávio também ficou à frente, com 107 votos, contra 77 de Lula.

Abu Dhabi foi outro local em que o candidato do PL venceu. Ele recebeu 659 votos, enquanto o atual presidente somou 469. A votação foi encerrada às 10h, pelo horário de Brasília.

TSE recebeu 124 mil justificativas de brasileiros no exterior

Além dos resultados das votações, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 124 mil justificativas de ausência de eleitores que estão fora do Brasil. Os documentos foram enviados por meio do aplicativo e-Título.

O órgão também divulgou os horários de encerramento da votação nos países com brasileiros aptos a votar. Além das localidades citadas, as votações foram encerradas no Japão, em Timor-Leste, no Vietnã, no Nepal e na Índia.

Brasileiros podem votar em 134 países

O eleitorado brasileiro no exterior está distribuído por 134 países e 186 cidades. Os Estados Unidos concentram o maior número de eleitores aptos a votar, com cerca de 265,4 mil brasileiros.

Portugal aparece na sequência, com 134,7 mil eleitores, seguido pelo Japão, com 88,4 mil.

Entre as cidades, Lisboa lidera o ranking, com 78.833 brasileiros aptos a votar. Boston ocupa a segunda posição, com 53.406, seguida por Porto, com 47.676, Nagóia, com 44.570, Miami, com 40.104, e Nova York, com 39.026.

A apuração oficial dos votos no exterior será divulgada pelo TSE após as 17h, no horário de Brasília, assim como ocorre com a votação realizada em território brasileiro.