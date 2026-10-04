Voto de Dilma Rousseff é marcado por empurra-empurra e gritos

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Dilma Rousseff já realizou seu papel de cidadã nas eleições de 2026 neste domingo, 4. A ex-presidente do Brasil, foi recebida com aplausos, vaias, abraços e empurra-empurra durante sua chegada ao Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A passagem da petista dividiu opiniões entre os outros eleitores presentes no local, com alguns momentos de tensão no colégio eleitoral. De acordo com informações do Metrópoles, Dilma abraçou alguns apoiadores e saiu do local sem falar com a imprensa.

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Segundo Pedro Rousseff (PT), sobrinho da política e candidato a deputado federal por Minas Gerais, ela foi retirada do local diante do risco de agressão por parte de opositores, que vaiaram e proferiram ofensas contra ela no local.

Passagem pelo Brasil só para votar

Vale lembrar que Dilma Rousseff não mora mais no Brasil e só retornou ao país para votar no primeiro turno. Atualmente, a ex-presidente do Brasil reside em Xangai, na China, onde preside o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco do Brics..

Em 2018, ela chegou a concorrer ao Senado pelo estado de Minas Gerais, mas não foi eleita. Sua atuação no NBD começou em 2023, após indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.