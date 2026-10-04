Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

CONFUSÃO

Voto de Dilma Rousseff é marcado por empurra-empurra e gritos

Ex-presidente foi recebida com aplausos, vaias e gritos ao chegar em colégio eleitoral

Franciely Gomes
Por
Dilma Roussef foi predisente do Brasil em 2011
Dilma Roussef foi predisente do Brasil em 2011 - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
Eleições 2026

Dilma Rousseff já realizou seu papel de cidadã nas eleições de 2026 neste domingo, 4. A ex-presidente do Brasil, foi recebida com aplausos, vaias, abraços e empurra-empurra durante sua chegada ao Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A passagem da petista dividiu opiniões entre os outros eleitores presentes no local, com alguns momentos de tensão no colégio eleitoral. De acordo com informações do Metrópoles, Dilma abraçou alguns apoiadores e saiu do local sem falar com a imprensa.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Pedro Rousseff (PT), sobrinho da política e candidato a deputado federal por Minas Gerais, ela foi retirada do local diante do risco de agressão por parte de opositores, que vaiaram e proferiram ofensas contra ela no local.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

ACM Neto vota em clima de confiança: “O dia de hoje é nosso”
ACM Neto vota em clima de confiança: “O dia de hoje é nosso” imagem

ELEIÇÕES

Dois votos para senador: o que acontece se escolher o mesmo candidato
Dois votos para senador: o que acontece se escolher o mesmo candidato imagem

ELEIÇÕES

Zema descumpre regra e leva celular para cabine de votação
Zema descumpre regra e leva celular para cabine de votação imagem

Passagem pelo Brasil só para votar

Vale lembrar que Dilma Rousseff não mora mais no Brasil e só retornou ao país para votar no primeiro turno. Atualmente, a ex-presidente do Brasil reside em Xangai, na China, onde preside o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco do Brics..

Em 2018, ela chegou a concorrer ao Senado pelo estado de Minas Gerais, mas não foi eleita. Sua atuação no NBD começou em 2023, após indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

dilma rousseff eleições 2026

Relacionadas

Mais lidas