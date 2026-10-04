Homem passa mal e morre dentro de seção eleitoral durante votação

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Um homem de 68 anos morreu após passar mal dentro de uma seção eleitoral no município de Cupira, no Agreste de Pernambuco, na manhã deste domingo, 4.

Identificado como José Roberto da Silva, ele estava na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal para votar quando passou mal.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, ao chegar ao local, os médicos constataram que o homem já estava morto.

Após a ocorrência, a seção eleitoral foi temporariamente suspensa para a remoção do corpo. A Polícia Militar (PM) também foi acionada e isolou a área até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML).

Até a última atualização desta reportagem, a Polícia Civil não havia divulgado detalhes sobre o caso.