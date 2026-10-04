Flávio Bolsonaro recebe 659 votos e vence o 1º turno dos EAU

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A votação dos Emirados Árabes Unidos (EAU) já foi concluída e Flávio Bolsonaro ficou à frente de Lula com total de 659 votos no 1º turno das eleições de 2026. Lula acumulou 512 votos aptos.

A jurisdição eleitoral de Abu Dhabi possui cinco boletins. Dos 2.988 eleitores aptos, 1.396 compareceram e foram registrados 13 votos em branco e 28 nulos.

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Confira os resultados em outros países

Por conta do fuso horário, outros países finalizaram as apurações antes do Brasil; veja.

Estônia: Lula recebeu 142 votos (74,74%) no único boletim de Talin. Flávio Bolsonaro somou 19 (10%). Compareceram 197 dos 320 eleitores aptos; foram registrados três votos em branco e quatro nulos.

Lula recebeu 142 votos (74,74%) no único boletim de Talin. Flávio Bolsonaro somou 19 (10%). Compareceram 197 dos 320 eleitores aptos; foram registrados três votos em branco e quatro nulos. Grécia: Flávio recebeu 230 votos (46,56%) nos dois boletins de Atenas. Lula somou 196 (39,68%). Compareceram 508 dos 1.211 eleitores aptos; foram registrados oito votos em branco e seis nulos.

Flávio recebeu 230 votos (46,56%) nos dois boletins de Atenas. Lula somou 196 (39,68%). Compareceram 508 dos 1.211 eleitores aptos; foram registrados oito votos em branco e seis nulos. Catar: Flávio recebeu 173 votos (48,46%) no único boletim de Doha. Lula somou 147 (41,18%). Compareceram 364 dos 758 eleitores aptos; foram registrados quatro votos em branco e três nulos.

Flávio recebeu 173 votos (48,46%) no único boletim de Doha. Kuwait: Lula recebeu 54 votos (73,97%) no único boletim da Cidade do Kuwait. Flávio somou 12 (16,44%). Compareceram 77 dos 138 eleitores aptos; houve um voto em branco e três nulos.

Lula recebeu 54 votos (73,97%) no único boletim da Cidade do Kuwait. Flávio somou 12 (16,44%). Compareceram 77 dos 138 eleitores aptos; houve um voto em branco e três nulos. Arábia Saudita: Lula recebeu 52 votos (61,90%) no único boletim de Riade. Flávio somou 22 (26,19%). Compareceram 84 dos 311 eleitores aptos; não houve votos em branco nem nulos.

Lula recebeu 52 votos (61,90%) no único boletim de Egito : Lula recebeu 46 votos (71,88%) no único boletim do Cairo. Flávio somou 12 (18,75%). Compareceram 69 dos 203 eleitores aptos; foram registrados dois votos em branco e três nulos.

: Lula recebeu 46 votos (71,88%) no único boletim do Cairo. Quênia : Lula recebeu 26 votos (56,52%) no único boletim de Nairóbi. Flávio somou 17 (36,96%). Compareceram 47 dos 112 eleitores aptos; houve um voto em branco e nenhum nulo.

: Lula recebeu 26 votos (56,52%) no único boletim de Nairóbi. Malásia : Lula somou 44 votos (53,66%) no boletim de Kuala Lumpur. Flávio recebeu 27 (32,93%). Compareceram 83 dos 170 eleitores aptos; o boletim registrou um voto nulo e nenhum em branco.

: Lula somou 44 votos (53,66%) no boletim de Kuala Lumpur. Indonésia : Flávio somou 19 votos (61,29%) no boletim de Jacarta. Lula recebeu oito (25,81%). Compareceram 31 dos 172 eleitores aptos; não houve votos em branco nem nulos.

Tailândia : Flávio somou 51 votos (51,52%) no boletim de Bangkok. Lula recebeu 40 (40,40%). Compareceram 102 dos 310 eleitores aptos; o boletim registrou três votos em branco e nenhum nulo.

Os votos registrados no exterior também entram na apuração das eleições brasileiras, mas não são contabilizados separadamente para definir o resultado. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa conquistar mais de 50% dos votos válidos na totalização nacional. Caso nenhum alcance esse percentual, os dois mais votados avançam para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.