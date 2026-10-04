Padre Marcelo Rossi faz gesto inesperado e levanta suspeitas sobre voto

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O padre Marcelo Rossi chamou atenção nas redes sociais neste domingo, 4, ao publicar um vídeo sobre sua participação nas eleições de 2026. Conhecido por suas celebrações religiosas e músicas, o sacerdote surpreendeu os seguidores com um gesto que acabou levantando especulações sobre sua preferência política.

Durante a gravação, o religioso fez um sinal de "L" com as mãos, interpretado por alguns internautas como uma possível referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. Entretanto, Marcelo Rossi não confirmou apoio ao petista nem revelou em quem votaria.

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Ao comentar o assunto, o padre brincou que nem mesmo sua mãe sabia sua escolha eleitoral. A declaração, acompanhada do gesto, despertou curiosidade sobre o posicionamento político do religioso.

Padre Marcelo Rossi fez o "L" para Lula?

O gesto ocorreu enquanto Marcelo Rossi falava sobre o exercício da cidadania. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, ele aparece chegando ao local de votação, cumprimentando eleitores e aguardando sua vez na fila.

Foi justamente o movimento das mãos que ganhou destaque. Ao formar a letra "L", o sacerdote provocou interpretações de que estaria sinalizando preferência por Lula, que disputa mais um mandato na Presidência da República.

Apesar da repercussão, não há confirmação de que o gesto represente uma declaração de voto. O religioso manteve sua escolha em sigilo.

O episódio acontece em meio à repercussão de uma polêmica envolvendo Flávio Bolsonaro (PL) e Nossa Senhora Aparecida, às vésperas das eleições de 2026. Publicações nas redes sociais associaram o candidato à Presidência a uma suposta proposta para retirar da santa o título de padroeira do Brasil.

A informação, porém, é falsa. O boato utilizou como referência um projeto de lei apresentado em 2007 por outro parlamentar e arquivado em 2008. Flávio Bolsonaro negou qualquer intenção de promover a mudança.

A controvérsia colocou símbolos religiosos no centro do debate eleitoral. Nesse contexto, o gesto de Marcelo Rossi despertou especulações, mas não permite concluir em quem o sacerdote votou ou se declarou apoio a algum candidato.

Veja o vídeo

Padre também brincou durante ida às urnas

Além da curiosidade envolvendo seu possível candidato, Marcelo Rossi protagonizou outros momentos descontraídos durante a visita ao local de votação.

Com 1,95 metro de altura, o religioso brincou com uma placa que esbarrava em sua cabeça. Ele também fez comentários bem-humorados sobre a fotografia de seu documento de identidade.

O registro reuniu momentos cotidianos de sua participação nas eleições, mas foi a dúvida sobre o significado do sinal feito com as mãos que acabou dando maior repercussão à publicação.