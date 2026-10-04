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APÓS POLÊMICA

Padre Marcelo Rossi faz gesto inesperado e levanta suspeitas sobre voto

Voto de Padre Marcelo Rossi vira assunto após nas eleições

Bianca Carneiro
Por
Padre Marcelo Rossi falou de Lula? Entenda gesto
Padre Marcelo Rossi falou de Lula? Entenda gesto - Foto: Reprodução | Globo
Eleições 2026

O padre Marcelo Rossi chamou atenção nas redes sociais neste domingo, 4, ao publicar um vídeo sobre sua participação nas eleições de 2026. Conhecido por suas celebrações religiosas e músicas, o sacerdote surpreendeu os seguidores com um gesto que acabou levantando especulações sobre sua preferência política.

Durante a gravação, o religioso fez um sinal de "L" com as mãos, interpretado por alguns internautas como uma possível referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. Entretanto, Marcelo Rossi não confirmou apoio ao petista nem revelou em quem votaria.

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Ao comentar o assunto, o padre brincou que nem mesmo sua mãe sabia sua escolha eleitoral. A declaração, acompanhada do gesto, despertou curiosidade sobre o posicionamento político do religioso.

Padre Marcelo Rossi fez o "L" para Lula?

O gesto ocorreu enquanto Marcelo Rossi falava sobre o exercício da cidadania. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, ele aparece chegando ao local de votação, cumprimentando eleitores e aguardando sua vez na fila.

Foi justamente o movimento das mãos que ganhou destaque. Ao formar a letra "L", o sacerdote provocou interpretações de que estaria sinalizando preferência por Lula, que disputa mais um mandato na Presidência da República.

Apesar da repercussão, não há confirmação de que o gesto represente uma declaração de voto. O religioso manteve sua escolha em sigilo.

O episódio acontece em meio à repercussão de uma polêmica envolvendo Flávio Bolsonaro (PL) e Nossa Senhora Aparecida, às vésperas das eleições de 2026. Publicações nas redes sociais associaram o candidato à Presidência a uma suposta proposta para retirar da santa o título de padroeira do Brasil.

A informação, porém, é falsa. O boato utilizou como referência um projeto de lei apresentado em 2007 por outro parlamentar e arquivado em 2008. Flávio Bolsonaro negou qualquer intenção de promover a mudança.

A controvérsia colocou símbolos religiosos no centro do debate eleitoral. Nesse contexto, o gesto de Marcelo Rossi despertou especulações, mas não permite concluir em quem o sacerdote votou ou se declarou apoio a algum candidato.

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Veja o vídeo

Padre também brincou durante ida às urnas

Além da curiosidade envolvendo seu possível candidato, Marcelo Rossi protagonizou outros momentos descontraídos durante a visita ao local de votação.

Com 1,95 metro de altura, o religioso brincou com uma placa que esbarrava em sua cabeça. Ele também fez comentários bem-humorados sobre a fotografia de seu documento de identidade.

O registro reuniu momentos cotidianos de sua participação nas eleições, mas foi a dúvida sobre o significado do sinal feito com as mãos que acabou dando maior repercussão à publicação.

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eleições 2026 eleições no Brasil Padre Marcelo Rossi

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