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ELEIÇÕES

Douglas Ruas e Eduardo Paes disputam segundo turno no Rio de Janeiro

Candidato do PL esteve próximo de ser eleito no primeiro turno

Andrezza Moura
Por Andrezza Moura
Os candidatos Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD)
Os candidatos Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) - Foto: : Thiago Lontra/Alerj e Fernando Frazão/Agência Brasil
Eleições 2026

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, e o ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas, do PL, vão disputar o 2º turno para governo do estado do Rio de Janeiro.

Neste 1º turno, Ruas teve pouco mais de 49% dos votos válidos, contra 42% de Paes.

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Antony Garotinho, do Republicano, ficou em 3º lugar com 3% dos votos. Vale lembrar que ele teve a campanha indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/ RJ), em 29 de setembro.

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No Rio de Janeiro, mais de 12,8 milhões de eleitores estavam aptos a votar. O 2º turno ocorrerá em 25 de outubto.

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