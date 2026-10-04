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ELEIÇÕES 2026

Raquel Lyra é reeleita governadora de Pernambuco no primeiro turno

Governadora do PSD supera João Campos e garante segundo mandato à frente do estado

Andrêzza Moura e Cássio Moreira
Por Andrêzza Moura e Cássio Moreira
A advogada Raquel Lyra disputou as eleições contra João Campos (PSB)
A advogada Raquel Lyra disputou as eleições contra João Campos (PSB) - Foto: Reprodução Roque de Sá/Agência Senado
Eleições 2026

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), está matematicamente reeleita para o seu segundo mandato, de acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE).

Até o momento, Raquel tem 53,23% das intenções de voto, contra xx% do ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB), com 44,81% das urnas apuradas.

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Filiada ao PSD, Raquel Lyra foi eleita em 2022 em uma apertada disputa decidida no segundo turno contra Marília Arraes, na época candidata pelo Solidariedade

Breve histórico

Advogada por formação, Raquel Lyra, de 48 anos, é filha do ex-governador e ex-prefeito de Caruaru, João Lyra Neto.

Em sua trajetória profissional, ela atuou como delegada da Polícia Federal entre os anos de 2002 e 2005, foi procuradora do Estado de Pernambuco e chefiou a Procuradoria de Apoio Jurídico e Legislativo do governo Eduardo Campos.

No ano de 2010, foi eleita deputada estadual pelo PSB e reeleita em 2014. Já em 2016 elegeu-se prefeita de Caruaru, sendo reeleita em 2020. Na ocasião, ela foi a primeira mulher à frente do município.

Raquel foi eleita governadora de Pernambuco, em 2022, tornando-se a primeira mulher eleita para governar o estado.

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De família tradicional na política pernambucana, Lyra é sobrinha de Fernando Lyra, que foi deputado federal e ministro da Justiça no governo José Sarney, e neta de João Lyra Filho ex-prefeito de Caruaru e ex-deputado federal.

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