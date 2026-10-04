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PARTIDO LIBERAL

Carlos Bolsonaro é eleito senador por Santa Catarina

Candidatos do PL, Carol de Toni e Carlos Bolsonaro garantem as 2 vagas de Santa Catarina no Senado

Jair Mendonça Jr
Por
Carlos Bolsonaro e seu pai, Jair Bolsonaro
Carlos Bolsonaro e seu pai, Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução | Instagram de Silas Malafaia
Eleições 2026

Candidatos pelo Partido Liberal (PL), Carol de Toni e Carlos Bolsonaro conquistaram as duas vagas para o Senado Federal pelo estado de Santa Catarina nas eleições realizadas neste domingo, 4.

Carol lidera a votação, com cerca de 33% dos votos válidos, enquanto Carlos Bolsonaro aparece em segundo, com aproximadamente 25%.

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Com os resultados oficializados, o PL garantiu as duas cadeiras catarinenses em disputa. Carol de Toni encerra sua atuação na Câmara dos Deputados para iniciar um mandato de oito anos no Senado Federal, enquanto Carlos Bolsonaro transita da política municipal do Rio de Janeiro para integrar, pela primeira vez, o Congresso Nacional.

Trajetória política e biografia

Carlos Nantes Bolsonaro nasceu em Resende, no estado do Rio de Janeiro, em 7 de dezembro de 1982. É o segundo filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

Iniciou sua carreira política no ano de 2000, ao disputar sua primeira eleição para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde assumiu o mandato de vereador. Cumpriu mandatos consecutivos na legislatura municipal da capital fluminense.

Possui graduação em Ciência da Computação. Paralelamente às atividades no legislativo do Rio de Janeiro, atuou na gestão de mídias digitais e comunicação em campanhas eleitorais.

Para o pleito eleitoral de 2026, alterou seu domicílio eleitoral e sua filiação partidária para concorrer à representação de Santa Catarina no Senado Federal.

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Carlos Bolsonaro Senado

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