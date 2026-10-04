Fila rápida e pouca sujeira: TRE avalia dia de eleições na Bahia

O analista do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Jaime Barreiros, avaliou como positivo o funcionamento da operação eleitoral neste domingo, 4. Em entrevista ao Portal A TARDE, ele afirmou que, apesar do tamanho do estado e do grande número de eleitores, as ocorrências registradas até o fim da tarde ficaram abaixo do esperado.

De acordo com Barreiros, a Bahia tem mais de 11 milhões de eleitores e características de um "estado continental", o que naturalmente amplia os desafios logísticos da Justiça Eleitoral. Ainda assim, até as 16h, haviam sido registradas 29 ocorrências policiais.

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"O dia é extremamente positivo, pelo menos essa é a minha visão. Tivemos, evidentemente, ocorrências, a Bahia é muito grande, são mais de 11 milhões de eleitores, um estado continental, mas até as 16 horas tínhamos notícia de apenas 29 ocorrências policiais", afirmou.

O número, segundo ele, ainda será atualizado pela Secretaria de Segurança Pública.

Troca de urnas foi considerada baixa

No balanço da Justiça Eleitoral, Jaime Barreiros também destacou o número de urnas eletrônicas substituídas durante a votação. Segundo o último boletim citado por ele, 81 urnas precisaram ser trocadas em todo o estado.

Para o analista, o índice é baixo diante da estrutura eleitoral da Bahia, que conta com cerca de 34 mil seções eleitorais.

Filas foram menores que o esperado

Barreiros também comentou a formação de filas em alguns locais de votação. Segundo ele, houve espera, mas em proporção menor do que a Justiça Eleitoral imaginava para uma eleição com seis votos.

De acordo com o analista, os eleitores demoraram, em média, entre 30 minutos e uma hora para votar.

"Filas também ocorreram, a gente acompanhou por aí, mas foram filas menores do que a gente imaginava que seriam. Afinal de contas, uma eleição por seis votos seria, naturalmente, uma eleição demorada", avaliou.

Ele lembrou ainda que a Bahia já teve eleições gerais com tempo de espera maior.

Boca de urna e limpeza urbana

Outro ponto destacado no balanço foi a redução de casos de boca de urna e de sujeira nas ruas. Jaime Barreiros afirmou que esse tipo de ocorrência ainda existe, mas avaliou que houve diminuição em comparação com eleições anteriores.

"A própria questão também da boca de urna, a gente viu também. É impossível não ter, mas já foram menos do que em outras eleições", afirmou.

O analista também disse ter percebido uma cidade mais limpa em Salvador, nos locais por onde passou durante o dia.

"Eu vi, pelo menos, uma cidade um pouco mais limpa, como Salvador, nos lugares em que eu andei. Nós tivemos também um projeto inovador nesse sentido, de incentivo a uma cidade limpa nas eleições", completou.

Para Jaime Barreiros, o balanço geral da operação do TRE-BA neste domingo foi positivo. Ele destacou o baixo número de urnas substituídas, a quantidade controlada de ocorrências policiais e o funcionamento considerado adequado das seções eleitorais.