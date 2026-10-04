Mulheres brigam dentro de colégio de Salvador durante as eleições

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Duas eleitoras de Salvador protagonizaram uma briga neste domingo, 4, durante as votações do primeiro turno das eleições. O caso aconteceu em colégio na Barroquinha que funciona como local de votação.

Em imagens que circulam nas redes sociais, as mulheres entram numa luta corporal na frente de uma sala eleitoral. Durante a confusão, elas chegaram a invadir o local.

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De acordo com informações divulgadas pela GloboNews, as duas assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), um acordo extrajudicial utilizado para corrigir irregularidades e evitar processos judiciais. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a motivação da briga.

Bahia registrou 21 prisões de eleitores

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), foram registradas 21 prisões de eleitores por boca de urna, divulgação de propaganda irregular e corrupção eleitoral.

Em casos de crimes de menor potencial ofensivo é lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e a pessoa é liberada. Sobre esses casos, não há audiência de custódia.

Veja: