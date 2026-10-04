Eleitores morrem após passarem mal em locais de votação

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O primeiro turno de eleições foi marcado por episódios trágicos em diferentes estados do Brasil. Quatro eleitores morreram após passarem mal em locais de votação neste domingo, 4. Os casos foram registrados em Campo Grande (MS), Cupira (PE), Manaus (AM) e Rio de Janeiro (RJ).

Uma mulher morreu enquanto aguardava na fila de votação em uma escola estadual na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Samu foi acionado e chegou ao local em cerca de dez minutos, mas a eleitora acabou não resistindo.

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Em Cupira, no Agreste de Pernambuco, um homem de 68 anos sofreu um mal súbito dentro de uma cabine de votação. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte natural, mas uma investigação segue em andamento.

Já em Manaus, um eleitor morreu após sofrer um ataque cardíaco enquanto votava em uma seção na zona oeste da cidade.

Enquanto no Rio de Janeiro, um homem de 62 anos passou mal dentro de uma escola eleitoral na Barra da Tijuca. A vítima foi atendida pelo Samu, mas acabou falecendo às 12h43. Entre todos os quatro falecimentos, o nome de nenhuma vítima foi revelado.

Mesmo com os óbitos, segundo os tribunais regionais eleitorais, a votação foi mantida nos locais após os atendimentos.