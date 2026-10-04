Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Eleitores morrem após passarem mal em locais de votação

Casos ocorreram em diversas partes do país

Agatha Victoria Reis
Por
Imagem ilustrativa de Eleições na Bahia
Imagem ilustrativa de Eleições na Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE
Eleições 2026

O primeiro turno de eleições foi marcado por episódios trágicos em diferentes estados do Brasil. Quatro eleitores morreram após passarem mal em locais de votação neste domingo, 4. Os casos foram registrados em Campo Grande (MS), Cupira (PE), Manaus (AM) e Rio de Janeiro (RJ).

Uma mulher morreu enquanto aguardava na fila de votação em uma escola estadual na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Samu foi acionado e chegou ao local em cerca de dez minutos, mas a eleitora acabou não resistindo.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em Cupira, no Agreste de Pernambuco, um homem de 68 anos sofreu um mal súbito dentro de uma cabine de votação. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte natural, mas uma investigação segue em andamento.

Leia Também:

POLÍTICA

Médica é denunciada após mandar impedir altas de pacientes: “Petistas”
Médica é denunciada após mandar impedir altas de pacientes: “Petistas” imagem

FUTEBOL

Veja os jogadores e ex-jogadores que declararam voto nesta eleição
Veja os jogadores e ex-jogadores que declararam voto nesta eleição imagem

ELEIÇÕES

Por que o voto é proibido para Jair Bolsonaro e não para outros presos?
Por que o voto é proibido para Jair Bolsonaro e não para outros presos? imagem

Já em Manaus, um eleitor morreu após sofrer um ataque cardíaco enquanto votava em uma seção na zona oeste da cidade.

Enquanto no Rio de Janeiro, um homem de 62 anos passou mal dentro de uma escola eleitoral na Barra da Tijuca. A vítima foi atendida pelo Samu, mas acabou falecendo às 12h43. Entre todos os quatro falecimentos, o nome de nenhuma vítima foi revelado.

Mesmo com os óbitos, segundo os tribunais regionais eleitorais, a votação foi mantida nos locais após os atendimentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil eleições

Relacionadas

Mais lidas