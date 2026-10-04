Veja os jogadores e ex-jogadores que declararam voto nesta eleição

A população brasileira está mobilizada neste domingo, 4 de outubro, para o primeiro turno das Eleições 2026, onde estão em jogo as cadeiras do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas de cada estado e para o cargo de Presidente da República. Em meio a isso, diversos nomes do futebol se posicionaram sobre suas intenções de voto, indo de encontro à narrativa de que “política e futebol não se misturam”.



Assim como grande parte do eleitorado, a maioria dos jogadores e ex-jogadores se dividiram entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Jogadores e ex-jogadores que estão com Lula

Um dos jogadores brasileiros mais ativos politicamente que se posiciona a favor do presidente Lula é o atacante Paulinho, do Palmeiras. Neste domingo, ele fez publicações a favor do petista e chegou a postar um texto em que defende programas sociais, como o Bolsa Família, o Prouni e a política de cotas.

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Outro que se posicionou a favor de Lula foi Raí, um dos maiores ídolos do São Paulo e irmão do ex-jogador Sócrates – que fez história com a camisa do Corinthians não só dentro de campo, mas também na luta contra a ditadura militar.

Sócrates também foi lembrado pelo lateral Igor Julião, que publicou uma foto do ídolo do Corinthians em seu perfil no Instagram neste domingo. Revelado pelo Fluminense e atualmente no Marítimo, da primeira divisão de Portugal, Igor Julião não falou abertamente sobre seu voto nesta eleição, mas se posicionou a favor de Lula em 2022.

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Ainda fora do Brasil, um nome inusitado declarou apoio a Lula foi o meio-campista australiano Jackson Irvine. No Instagram, ele publicou uma foto com o número 13 no peito. Ele foi outro que postou uma foto de Sócrates.

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Jogadores e ex-jogadores que estão com Flávio Bolsonaro

Entre os nomes que se posicionam de forma favorável a Flávio Bolsonaro, Felipe Melo e Falcão, craque do futsal, compartilharam fotos suas com a camisa do Brasil – símbolo comumente associado à direita.

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Outros nomes destacados do futebol que apoiam ou já apoiaram abertamente candidatos da família Bolsonaro, como Renato Gaúcho ou os pentacampeões Marcos, Cafu e Rivaldo, ainda não se posicionaram até a última atualização desta reportagem.



Neymar Júnior, que causou polêmica pelo seu posicionamento a favor de Jair Bolsonaro em 2022, manteve seu alinhamento à direita e declarou voto em Flávio Bolsonaro nesta eleição.

Na dupla BaVi, um dos jogadores que mais expõe seu posicionamento político é Osvaldo, atacante do Esporte Clube Vitória. O jogador de 39 anos não publicou nada em apoio a Flávio Bolsonaro neste domingo, mas já fez isso em oportunidades anteriores.