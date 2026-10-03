RECORDE
Com público recorde e premiação histórica, São Paulo é campeão do Brasileirão Feminino
São Paulo empata com Corinthians no Morumbis e conquista o título
O São Paulo conquistou neste sábado, 3, o título do Brasileirão Feminino de 2026 em uma decisão histórica no Morumbis. Diante de 49.405 torcedores , o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Corinthians e confirmou a conquista com 3 a 2 no placar agregado.
Além de levantar a taça, o São Paulo encerrou a sequência de seis títulos consecutivos do Corinthians no Brasileirão Feminino e garantiu a maior premiação da história do torneio: R$ 2 milhões.
São Paulo sai na frente, mas Corinthians empata
Precisando administrar a vantagem conquistada no primeiro jogo da final, quando venceu o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena , o São Paulo iniciou a decisão em casa buscando ampliar o resultado.
A equipe abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Bia Menezes recebeu pela direita e finalizou para colocar o Tricolor em vantagem.
O Corinthians reagiu rapidamente e chegou ao empate aos 18 minutos . Juliete aproveitou um erro da goleira Carlinha na saída da área e deixou tudo igual no Morumbis.
Carlinha defende pênalti e garante título
Se o erro no gol corintiano marcou o primeiro tempo de Carlinha , a goleira se tornou importante na etapa final.
Com o Corinthians enviado em busca da virada, a equipe teve a chance de ficar à frente após uma cobrança de pênalti.
Gabi Zanotti assumiu a responsabilidade, mas Carlinha defendeu e evitou o gol das rivais. A goleira ainda realizou outras intervenções importantes nos minutos finais e ajudou o São Paulo a manter o empate que garante o título.
Registro final público histórico
A decisão também distribuiu um novo recorde de público para uma partida entre clubes do futebol feminino no Brasil.
Ao todo, 49.405 torcedores acompanham São Paulo e Corinthians no Morumbis . A marca reforça o crescimento da modalidade no país, que será sede da Copa do Mundo Feminina de 2027.
São Paulo leva prêmio recorde de R$ 2 milhões
Além da taça, o São Paulo receberá R$ 2 milhões pelo título. O valor é o maior já pago ao campeão do Brasileirão Feminino e representa R$ 200 mil a mais do que a premiação destinada ao vencedor da edição de 2025.
O Corinthians , que terminou como vice-campeão, recebeu R$ 1 milhão.
Os 18 clubes, incluindo o Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória participantes também receberam R$ 720 mil pela participação na competição, além de R$ 20 mil por cada partida transmitida na rede nacional.
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Título encerra domínio do Corinthians
O Corinthians chegou à decisão em busca do sétimo título consecutivo do Brasileirão Feminino. A vantagem construída por São Paulo no primeiro confronto, porém, fez a diferença na decisão.
Com a vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena e o empate no Morumbis , o Tricolor fechou a final com 3 a 2 no placar agregado.
A conquista é a primeira do São Paulo no formato atual do Campeonato Brasileiro Feminino. O clube, no entanto, já havia conquistado uma competição nacional feminina em 1997, antes da criação do atual modelo do torneio.
São Paulo e Corinthians vão à Libertadores
Além do título, São Paulo e Corinthians garantiram as duas vagas destinadas aos primeiros lançados do Brasileirão Feminino para a Libertadores Feminina de 2027.