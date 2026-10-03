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Goleada sobre a Índia não empolga volante: "Poderia ser melhor"

Bruno Guimarães comentou sobre a vitória da Seleção Brasileira neste sábado, 3

João Grassi
Por
Bruno Guimarães
Bruno Guimarães - Foto: Paul Ellis | AFP

O meio-campista Bruno Guimarães não se mostrou completamente satisfeito com a atuação da Seleção Brasileira neste sábado, 3, na goleada de 4 a 0 sobre a Índia. A equipe de Carlo Ancelotti terminou a Data Fifa sem perder, algo valorizado pelo atleta do Arsenal.

No entanto, mesmo enxergando avanços no ciclo brasileiro, Bruno Guimarães opinou que muitos ajustes precisam ainda ser feitos. "Muita coisa pra melhorar, sendo bem sincero, mas fica um balanço positivo".

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Ganhamos, mas dava pra jogar melhor. Bruno Guimarães - Volante da Seleção Brasileira

Era jogo pra mais?

O camisa 8 disse que o Brasil marcaria ao menos sete gols se tivesse "apertado mais" os indianos. Bruno afirmou também que já era reconhecido internamente sobre o nível do desafio.

"A gente sabia que o nível do adversário seria abaixo. Todo mundo em competição também, é um pouco diferente. Se a gente apertasse mais, era jogo para sete, oito gols. Poderíamos ter feito melhor", avaliou o volante.

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Para ele, o time brasileiro poderia ter apresentado um melhor desempenho, mesmo com as adversidades do confronto.

"Óbvio que 4 a 0 é um placar elástico, mas acho que a gente poderia ter jogado melhor. Conta muita coisa contra trambém, como campo, fuso horário, um pouco de tudo. Dava pra ter sido melhor, com certeza", finalizou.

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