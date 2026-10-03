ESPORTES
Brasil goleia a Índia e encerra Data Fifa sem perder amistosos
Seleção venceu os donos da casa com tranquilidade, em duelo disputado neste sábado, 3
A Seleção Brasileira goleou a Índia por 4 a 0 nesta manhã de sábado, 3, no Salt Lake Stadium, em Calcutá, pelo último amistoso da Data Fifa. Foi o primeiro confronto entre as seleções profissionais dos países.
Os gols brasileiros foram marcados por Estêvão, aos 28 minutos do primeiro tempo, Pedro, aos 42. Samuel Lino anotou o terceiro e quarto gols, aos 13 e 50 minutos do segundo tempo.
Na segunda etapa, o técnico Carlo Ancelotti fez um total de 10 de substituições e aplicou diversos testes na equipe. Apenas o goleiro Pedro Morisco atuou durante os 90 minutos e acréscimos.
Apesar do ritmo desacelerado imposto pela Seleção na partida, os indianos pouco ameaçaram. Com muito controle, a Amarelinha construiu o resultado na casa dos adversários e dominou a maior parte das ações.
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Invencibilidade na Data Fifa
Com o resultado, o Brasil mantém invencibilidade após três compromissos na Data Fifa. Foram duas vitória contra Índia e Austrália, além de um empate diante dos próprios australianos.
FICHA TÉCNICA
Índia 0x4 Brasil
Amistoso Internacional
Data: 03/10/2026 (sábado)
Horário: 11h
Local: Salt Lake Stadium, em Calcutá, na Índia
Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)
Auxiliares: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)
Quarto árbitro: Rustam Lutfulin (UZB)
Cartões amarelos: -
Gols: Estêvão, Pedro e Samuel Lino 2x (Brasil)
Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e ge TV
Escalações
Índia: Sandhu (Gill); Tekcham Singh (Valpuia), Anwar Ali (Mehtab Singh), Bijoy Varghese (Pramveer Singh) e Mishra (Gupta); Thapa (Macarton), Ralte (Rahim Ali), Kuruniyan (Sanan) e Samad (Lalrindika); Ryan Williams (Choudhary) e Manvir Singh (Partap). Técnico: Khalid Jamil.
Brasil: Morisco; Matheuzinho (Vanderson), Marquinhos (Jair), Arthur Dias (Mauro Jr.) e Douglas Santos (Gabriel Magalhães); Danilo (Bruno Guimarães), Andrey (Matheus Martinelli) e Bontempo (Douglas Luiz); Estêvão (Bidon), Pedro (Endrick) e Vini Jr. (Samuel Lino). Técnico: Carlo Ancelotti.