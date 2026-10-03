Líder da liga italiana mira Endrick e promete investida na janela

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A Roma quer aproveitar o início de temporada de Endrick no Real Madrid para tentar novamente a contratação do atacante que disputou a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

Aos 20 anos, o jogador perdeu espaço no clube espanhol, mas segue nos planos da Seleção Brasileira e pode ser alvo de um novo empréstimo na janela de janeiro.

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O interesse ganha força justamente no momento em que a Roma vive uma campanha de destaque na Série A. Líder invicto do Campeonato Italiano em cinco rodadas, o clube vê em Endrick uma opção para reforçar o setor ofensivo e pretende retomar as conversas com o Real Madrid.

Roma já esteve perto de Endrick

De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, a equipe da capital italiana tentou contratar o atacante na última janela de transferências. O negócio chegou a ser encaminhado, mas José Mourinho, técnico do Real Madrid, pediu a permanência do brasileiro para que ele tivesse uma nova oportunidade no elenco.

A aposta, porém, não se confirmou até o momento. Endrick disputou apenas quatro minutos na atual temporada, contra o Elche, e também ficou fora de algumas partidas por causa de uma lesão. Depois de retornar, permaneceu no banco em outros compromissos.

O cenário fez o jogador voltar a considerar uma saída temporária, nos moldes do empréstimo realizado na temporada passada.

Encontro pela Champions pode aproximar acordo

Roma e Real Madrid se enfrentam no dia 14 de outubro, no Estádio Olímpico de Roma, pela fase de liga da Champions League. A partida pode ser utilizada pelos italianos para retomar as negociações com o clube espanhol.

A intenção da Roma é discutir um novo empréstimo para janeiro. O clube italiano já havia chegado a um acordo inicial para levar Endrick por empréstimo no meio do ano e continua interessado em contar com o brasileiro caso ele siga sem espaço em Madri.

Sob contrato com o Real Madrid, Endrick já defendeu o Lyon por empréstimo. Na França, o atacante ganhou sequência e terminou sua passagem com oito gols e oito assistências em 21 partidas.