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Ancelotti avalia Data Fifa, comenta estreias e mira próxima convocação

Técnico da Seleção Brasileira concedeu nova entrevista coletiva

João Grassi
Por
Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A Seleção Brasileira encerrou com invencibilidade após o período de amistosos disputados contra Austrália e Índia. Neste sábado, 3, o Brasil derrotou os indianos por 4 a 0, em Calcutá, e o técnico Carlo Ancelotti comentou a Data Fifa.

Durante a goleada sobre a Índia, Ancelotti fez mais testes e utilizou o jogo como uma oportunidade para todos os 26 convocados terem minutos. Para o treinador, o saldo da Data Fifa foi positivo.

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"Saímos deste período com a sensação de que os jogadores vão poder fazer melhor. Cada jogador tem sua características e, no final, saímos satisfeitos. Não importa que nível de jogo vamos ganhar, o que importa para nós é fazer o melhor, tendo em conta toda a nossa condição e a sua pressão contínua", avaliou Ancelotti.

Ancelotti até reconheceu que o Brasil teve dificuldades para marcar o primeiro gol, mas que a partida ocorreu de maneira tranquila depois de Estêvão abrir o placar.

"Tivemos dificuldades em abrir o placar, mas no momento em que abrimos o placar com Estevão, tivemos a oportunidade de controlar melhor o jogo", admitiu Carlo.

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Ancelotti aprova estreantes

Carlo Ancelotti também aproveitou para elogiar a estreia de nove convocados. Pedro Morisco, Otávio, Matheuzinho, Arthur Dias, Jair, Mauro Júnior, Breno Bidon, Matheus Martinelli e Gabriel Bontempo nunca haviam defendido a Amarelinha.

"Jair jogou muito bem. Bontempo, o primeiro jogo foi melhor do que o segundo. O Breno [Bidon] entrou mostrando suas qualidades. O Arthur Dias fez muito bem. Os goleiros também. Neste aspecto, eu acho que estamos muito bem", elogiu o italiano

"Temos que dar-lhes oportunidade, porque se vê que os jogadores que têm mais dificuldade, jogadores que não têm minutos no clube, têm mais dificuldade para jogar um jogo competitivo, como pode ser o Estêvão e como pode ser o Endrick", completou.

Estêvão marcou um dos quatro gols brasileiros
Estêvão marcou um dos quatro gols brasileiros - Foto: Dibyangshu SARKAR / AFP

Próxima convocação deve surpreender menos

Embora tenha afirmado que a próxima convocação não terá tantas mudanças, Ancelotti admitiu que ainda precisa ver "outros jovens" no elenco brasileiro. Ele também diz que já pode enxergar "uma ideia mais clara" para a sequência do trabalho.

"Este foi um período interessante. Tenho uma ideia muito mais clara para a próxima convocação. Obviamente não vamos mudar muito, mas quero ver outros jovens que não estavam prontos nesta próxima Data Fifa", garantiu Ancelotti.

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