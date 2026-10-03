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Árabes preparam contra-ataque para evitar punições graves ao Man City

Punição excessiva ao clube inglês pode provocar atritos com o Reino Unido

João Grassi
Por
Escudo do Manchester City
Escudo do Manchester City - Foto: OLI SCARFF / AFP

Embora ainda indefinida, a punição ao Manchester City pelas 114 violações das regras financeiras da Premier League pode ultrapassar os limites do futebol e provocar um atrito diplomático entre Reino Unido e Emirados Árabes Unidos. Segundo a Bloomberg, representantes do governo emiradense alertaram autoridades britânicas sobre uma eventual redução de investimentos no país caso a sanção aplicada ao clube seja considerada excessivamente severa.

O Manchester City aguarda a decisão da comissão independente responsável pelo julgamento. Entre as punições previstas estão multa, perda de pontos, rebaixamento e até expulsão da Premier League.

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O regulamento também prevê a possibilidade de retirada de títulos conquistados entre 2009 e 2018, período relacionado às supostas irregularidades investigadas.

Nesta sexta-feira, 2, o Man City informou que já apresentou recurso contra o resultado do julgamento. A decisão definitiva, no entanto, está prevista apenas para janeiro de 2027.

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Man City comprado por fundo de Abu Dhabi

Adquirido em 2008 por um fundo de investimentos de Abu Dhabi, o Manchester City passou por uma profunda transformação financeira e se consolidou como uma das principais equipes da Europa.

Posteriormente, foi criada uma rede multi-clubes e assim foi fundado o City Football Group, conglomerado esportivo que o Esporte Clube Bahia faz parte.

A relação entre o clube e os Emirados Árabes Unidos também tem impacto econômico fora do futebol. De acordo com dados da Bloomberg, o país investiu mais de 36 bilhões de euros no Reino Unido desde 2021, em setores considerados estratégicos, como defesa, ciência e tecnologia.

Polêmica envolvendo primeiro-ministro

O caso envolvendo o Manchester City já provocou repercussões políticas no Reino Unido. O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, precisou se retratar após afirmar que seria “muito preocupante” caso o escândalo levasse os proprietários emiradenses a deixar o clube.

Após a repercussão da declaração, o governo britânico divulgou um comunicado para reforçar que ninguém está acima da lei e que eventuais responsáveis por irregularidades deverão responder por seus atos.

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