BRASILEIRÃO
Santos e Galo vencem partidas atrasadas e assustam Bahia
Atlético-MG fica a três pontos enquanto Santos a cinco do Tricolor de Aço
Dois jogos do Brasileirão que aconteceram durante a Data Fifa, que vai desde a sexta-feira, 25, até esta terça-feira, 6, complicaram a situação do Esporte Clube Bahia na tabela do Brasileirão.
Os jogos em questão foram o clássico entre Santos e São Paulo, que aconteceu nesta sexta-feira, 2, e terminou com a vitória do clube alvinegro de virada por 2 a 1. E a vitória simples, por 1 a 0, do Atlético Mineiro contra o Bragantino, que aconteceu neste sábado, 3.
Com esses resultados, os dois times avançaram e diminuíram a diferença para o Bahia. Agora, o clube mineiro está a apenas três pontos de distância do tricolor de Aço, enquanto o Santos fica a cinco.
Vale ressaltar que ambas as partidas foram disputadas durante a Data Fifa por serem de jogos atrasados.
Como foram as partidas?
Clássico San-São termina com virada e show de Gabigol
O clássico paulista contou com uma noite inspirada do atacante Gabriel Barbosa, que marcou dois gols e garantiu os três pontos para o Santos.
Porém, o jogo começou com o São Paulo na frente; Luciano marcou após um pênalti marcado sobre Ryan Francisco, que foi puxado dentro da área pelo zagueiro Lucas Veríssimo.
Mas a alegria do torcedor tricolor paulista durou pouco, visto que, após o reinício do jogo, o time santista construiu uma bela jogada que finalizou com o primeiro gol de Gabigol.
E, aos nove minutos do segundo tempo, o atacante marcou mais um gol e sacramentou o triunfo.
Com jogador deixando o estádio de ambulância, Galo vence o Bragantino
O segundo e último jogo da rodada atrasada foi marcado principalmente por uma cena forte logo nos primeiros segundos de jogo.
Depois de um lançamento feito pelo goleiro do Bragantino, o zagueiro do Atlético-MG, Vitor Hugo, e Alix Vinicius, defensor do Bragantino, se chocaram de cabeça.
Ambos os atletas ficaram caídos no gramado. Vitor Hugo recebeu atendimento e se recuperou, deixando o campo caminhando. Porém, Alix Vinícius precisou ser retirado de ambulância para receber atendimento médico.
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Ele não conseguiu retornar ao jogo e foi encaminhado a um hospital para exames. Conforme a comissão técnica do clube paulista, o zagueiro deixou o campo acordado.
O único gol da partida foi marcado por Bernard, ainda no primeiro tempo.
Proximidade ao Bahia e à zona de classificação da Libertadores
Com os resultados, os clubes se aproximaram da zona de classificação para a Libertadores e também ameaçam o Bahia na tabela.
O Galo é o que mais está próximo, com uma diferença de somente três pontos, enquanto o Santos fica mais distante, cinco pontos atrás do Tricolor de Aço.
Quando o Bahia entra em campo novamente?
O Tricolor de Aço volta aos gramados com a difícil tarefa de encarar o atual vice-líder do Brasileirão, Palmeiras. O confronto vai acontecer em São Paulo, no NuBank Park, na próxima quinta-feira, 8.
Vale ressaltar que o Esquadrão de Aço chega para o confronto depois de uma derrota sofrida contra o Athletico por 2 a 1. Na ocasião, o clube paranaense marcou com Lucas Esquivel e Jorge Rivaldo. O Bahia até chegou a descontar com Erick Pulga, porém não foi o suficiente.
Por outro lado, o Palmeiras chega para o confronto após um empate em 0 a 0 contra o Grêmio.