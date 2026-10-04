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BRASILEIRÃO

Santos e Galo vencem partidas atrasadas e assustam Bahia

Atlético-MG fica a três pontos enquanto Santos a cinco do Tricolor de Aço

Gustavo Zambianco
Por
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Dois jogos do Brasileirão que aconteceram durante a Data Fifa, que vai desde a sexta-feira, 25, até esta terça-feira, 6, complicaram a situação do Esporte Clube Bahia na tabela do Brasileirão.

Os jogos em questão foram o clássico entre Santos e São Paulo, que aconteceu nesta sexta-feira, 2, e terminou com a vitória do clube alvinegro de virada por 2 a 1. E a vitória simples, por 1 a 0, do Atlético Mineiro contra o Bragantino, que aconteceu neste sábado, 3.

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Com esses resultados, os dois times avançaram e diminuíram a diferença para o Bahia. Agora, o clube mineiro está a apenas três pontos de distância do tricolor de Aço, enquanto o Santos fica a cinco.

Vale ressaltar que ambas as partidas foram disputadas durante a Data Fifa por serem de jogos atrasados.

Como foram as partidas?

Clássico San-São termina com virada e show de Gabigol

O clássico paulista contou com uma noite inspirada do atacante Gabriel Barbosa, que marcou dois gols e garantiu os três pontos para o Santos.

Porém, o jogo começou com o São Paulo na frente; Luciano marcou após um pênalti marcado sobre Ryan Francisco, que foi puxado dentro da área pelo zagueiro Lucas Veríssimo.

Mas a alegria do torcedor tricolor paulista durou pouco, visto que, após o reinício do jogo, o time santista construiu uma bela jogada que finalizou com o primeiro gol de Gabigol.

Gabigol comemorando
Gabigol comemorando

E, aos nove minutos do segundo tempo, o atacante marcou mais um gol e sacramentou o triunfo.

Com jogador deixando o estádio de ambulância, Galo vence o Bragantino

O segundo e último jogo da rodada atrasada foi marcado principalmente por uma cena forte logo nos primeiros segundos de jogo.

Depois de um lançamento feito pelo goleiro do Bragantino, o zagueiro do Atlético-MG, Vitor Hugo, e Alix Vinicius, defensor do Bragantino, se chocaram de cabeça.

Ambos os atletas ficaram caídos no gramado. Vitor Hugo recebeu atendimento e se recuperou, deixando o campo caminhando. Porém, Alix Vinícius precisou ser retirado de ambulância para receber atendimento médico.

Atleta do Bragantino retirado de campo por ambulância
Atleta do Bragantino retirado de campo por ambulância - Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

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Ele não conseguiu retornar ao jogo e foi encaminhado a um hospital para exames. Conforme a comissão técnica do clube paulista, o zagueiro deixou o campo acordado.

O único gol da partida foi marcado por Bernard, ainda no primeiro tempo.

Bernard comemorando gol pelo Atlético-MG
Bernard comemorando gol pelo Atlético-MG - Foto: Divulgação | Atlético-MG

Proximidade ao Bahia e à zona de classificação da Libertadores

Com os resultados, os clubes se aproximaram da zona de classificação para a Libertadores e também ameaçam o Bahia na tabela.

O Galo é o que mais está próximo, com uma diferença de somente três pontos, enquanto o Santos fica mais distante, cinco pontos atrás do Tricolor de Aço.

Tabela do Brasileirão
Tabela do Brasileirão - Foto: Reprodução | Google

Quando o Bahia entra em campo novamente?

O Tricolor de Aço volta aos gramados com a difícil tarefa de encarar o atual vice-líder do Brasileirão, Palmeiras. O confronto vai acontecer em São Paulo, no NuBank Park, na próxima quinta-feira, 8.

Bahia x Palmeiras
Bahia x Palmeiras - Foto: Reprodução | EC Bahia

Vale ressaltar que o Esquadrão de Aço chega para o confronto depois de uma derrota sofrida contra o Athletico por 2 a 1. Na ocasião, o clube paranaense marcou com Lucas Esquivel e Jorge Rivaldo. O Bahia até chegou a descontar com Erick Pulga, porém não foi o suficiente.

Por outro lado, o Palmeiras chega para o confronto após um empate em 0 a 0 contra o Grêmio.

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