Bahia ganha reforço importante para duelo com o Palmeiras

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Totalmente recuperado de um estiramento na coxa esquerda, o meio-campista Michel Araújo voltou a treinar normalmente com o elenco do Esporte Clube Bahia. Neste sábado, 3, o uruguaio participou e até marcou gol em jogo-treino realizado no CT Evaristo de Macedo.

Após encerrar o período de transição física, Michel Araújo vinha treinando de maneira parcial com o restante do grupo. Este foi o primeiro trabalho completo do atleta de 30 anos desde a saída do departamento médico.

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Jogo-treino e preparação

A equipe de Rogério Ceni venceu o time Sub-20 por 4 a 2, com gols de Everton Ribeiro, Willian José, Ademir e do próprio Michel. David Martins e Carioca descontaram para os Pivetes de Aço.

Os profissionais se preparam para enfrentar o Palmeiras, pelo Brasileirão, enquanto o Sub-20 encara o Botafogo, pela Copa do Brasil. Os jogos acontecerão na próxima quinta-feira, 8, às 20h, no Nilton Santos, (sub-20) e 21h30, no Nubank Parque, (profissional).

Departamento médico e programação

Único jogador afastado por lesão no elenco tricolor, o goleiro Léo Vieira fez trabalho interno na academia e fisioterapia.

O plantel do Bahia folga neste domingo de eleições, 4. A reapresentação no CT será na segunda, 5, pela manhã.