GOLEADA
Bahia goleia por 11 a 1 e se aproxima da liderança do Baianão Feminino
Mulheres de Aço mantêm 100% de aproveitamento e enfrentam o Jacobina na última rodada
O Esporte Clube Bahia segue com campanha perfeita no Baianão Feminino. Neste sábado, 3, pela quarta rodada da competição, as Mulheres de Aço aplicaram uma goleada de 11 a 1 sobre o Barcelona de Ilhéus, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.
Os gols da equipe Tricolor foram marcados por Tosti, duas vezes, Martina, Mércia, também com dois gols, Jennifer, que balançou as redes duas vezes, além de Maia, Anaju, Lúcia e Treyci.
Bahia entrou em campo com time reserva
De olho no compromisso pela Copa do Brasil, o técnico Felipe Freitas decidiu poupar as titulares no Campeonato Baiano.
O Bahia começou a partida com a seguinte escalação:
- Goleira: Kerolyn;
- Defensoras: Anaju, Aline, Helô (M. Esther) e Érica (Treyci);
- Meio-campistas: Ju Oliveira, Martina (Maia), Tosti (Kauane), Vilma;
- Atacantes: Jennifer (Lúcia) e Mércia (Gica).
Enquanto a equipe reserva enfrentava o Barcelona de Ilhéus, o time principal realizou um jogo-treino neste sábado como preparação para as quartas de final da Copa do Brasil.
Mulheres de Aço seguem com 100% de aproveitamento
Com quatro vitórias em quatro rodadas, o Bahia tem 100% de aproveitamento no Baianão Feminino.
Apesar da campanha perfeita, as Mulheres de Aço ocupam a segunda colocação do Grupo 2. O Jacobina aparece na liderança, com 14 gols a mais de saldo.
A definição do primeiro colocado ficará para a última rodada, que terá justamente o confronto entre Bahia e Jacobina.
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As Mulheres de Aço voltam a campo nesta quarta-feira, 7, às 15h, no CT Evaristo de Macedo.
O duelo contra o Jacobina será válido pela quinta e última rodada da fase. As duas equipes entram em campo para definir quem terminará na liderança do Grupo 2.