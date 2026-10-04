Neymar segue posicionamento e declara voto em Flávio Bolsonaro

Depois de declarar apoio a Jair Bolsonaro na eleição presidencial em 2022, Neymar Júnior manteve seu posicionamento à direita e manifestou seu voto em Flávio Bolsonaro neste domingo. Ao lado do amigo Cris Guedes, o camisa 10 do Santos compartilhou um vídeo em seu Instagram para falar sobre seu processo de votação.

“Vim no melhor horário. Quatro e meia da tarde. Camisa do Peixão. Fizemos o papel de cidadão brasileiro”, disse o jogador do Santos. No vídeo, Neymar e Cris Guedes fazem o número dois com as mãos, em alusão ao número 22, de Flávio Bolsonaro.

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Confira o posicionamento de Neymar

Neymar declarou apoio a Jair Bolsonaro em 2022

Uma das primeiras declarações de Neymar em apoio ao bolsonarismo veio em 29 de setembro de 2022, quando ele publicou um vídeo no TikTok dançando e cantando um jingle de campanha com o número 22 (“vota, vota e confirma: 22 é Bolsonaro”), que foi compartilhado por aliados de Jair Bolsonaro.

Depois disso, em outubro, Neymar participou de uma transmissão ao vivo, a chamada “Super Live da Liberdade”, promovida pela campanha de Bolsonaro. Na ocasião, ele afirmou que o apoio era motivado por valores alinhados à família, à liberdade e à proteção das crianças.