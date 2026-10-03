Estádio de bicampeão baiano passará por reforma milionária

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O Estádio Antônio Carneiro, conhecido como Carneirão, em Alagoinhas, terá uma nova reforma após o Governo da Bahia firmar um contrato de R$ 4,8 milhões para a realização de serviços de engenharia civil no equipamento esportivo. O estádio é utilizado pelo Atlético de Alagoinhas, bicampeão baiano.

O contrato foi firmado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) com a empresa Melo Moreira Construções e Engenharia Ltda. O valor global da contratação é de R$ 4.816.329,66, conforme o Termo de Contrato nº 35/2026, assinado em 1º de outubro.

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A contratação é resultado da Concorrência Eletrônica e prevê prazo de 12 meses para a execução dos serviços. O documento não detalha, no resumo do contrato, quais intervenções serão realizadas no estádio.

Carneirão já passou por reformas

O estádio passou por uma requalificação entre 2018 e 2019. Na ocasião, foram sete meses de obras até a reinauguração do Carneirão, em fevereiro de 2019.

Em 2024, o equipamento passou novamente por intervenções para receber competições esportivas. Segundo informações da Prefeitura de Alagoinhas, o estádio teve o gramado e a pista de corrida recuperados. Em parceria com o Governo do Estado, também foram revitalizadas as arquibancadas e climatizados os vestiários.

A nova contratação ocorre, portanto, dois anos após essa última requalificação informada pelo município.

Atlético de Alagoinhas

O Carneirão é a casa do Atlético de Alagoinhas, clube que conquistou o Campeonato Baiano em duas oportunidades.

O primeiro título estadual do Carcará ocorreu em 2021. No ano seguinte, a equipe voltou a conquistar o campeonato, tornando-se bicampeã baiana consecutivamente.

O estádio Antônio Carneiro é utilizado pelo clube em suas partidas como mandante, além de receber outras atividades e competições esportivas em Alagoinhas.