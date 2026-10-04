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POLÍTICA

Médica é denunciada após mandar impedir altas de pacientes: “Petistas”

Médica também teria oferecido nota dez em rodízio de medicina para quem votasse em Flávio

Luan Julião
Por
Imagem ilustrativa da imagem Médica é denunciada após mandar impedir altas de pacientes: “Petistas”
Foto: Reprodução
Eleições 2026

Uma conversa em um grupo de WhatsApp formado por profissionais do Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara, em Goiânia (GO), reuniu mensagens de conteúdo político atribuídas a uma médica ginecologista e obstetra da unidade às vésperas das eleições.

Na quinta-feira, 1º, às 20h58, a profissional escreveu no grupo que daria nota dez no rodízio de medicina para quem votasse no número 22 no domingo, em referência à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). A publicação recebeu 16 reações, entre corações, emojis de continência e bandeiras do Brasil, além de um comentário de apoio.

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No dia seguinte, a médica voltou a se manifestar no mesmo grupo. Desta vez, a orientação envolveu diretamente o atendimento às pacientes internadas na enfermaria durante o fim de semana eleitoral.

Por volta das 16h58 da sexta-feira, 2, ela orientou os profissionais que estivessem de plantão no sábado e no domingo a não concederem alta hospitalar às pacientes. Como justificativa, afirmou que a maioria das internadas seria simpatizante do Partido dos Trabalhadores.

A mensagem foi acompanhada por uma figurinha com o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro fazendo sinal de positivo.

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A publicação teve pelo menos 12 reações de integrantes do grupo, incluindo emojis de risada, confirmação e bandeiras do Brasil. Dois colaboradores também responderam diretamente. Um deles escreveu “combinado” acompanhado de risos, enquanto o outro utilizou emojis de gargalhada.

Denúncia

O conteúdo das conversas foi levado ao Ministério Público Federal (MPF) ainda na sexta-feira pelo advogado Alan Henrique Silva Marques.

Segundo as informações apresentadas na denúncia, as mensagens chegaram ao advogado por meio de um interno de medicina subordinado à médica, que preferiu manter a identidade em sigilo.

A representação questiona a orientação atribuída à profissional sobre as altas hospitalares durante o período das eleições, além das manifestações políticas feitas anteriormente no grupo interno da maternidade.

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