Quando começa a sair o resultado do primeiro turno das eleições?

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A apuração do primeiro turno das Eleições 2026 começa às 17h deste domingo, 4, pelo horário de Brasília, após o encerramento da votação em todo o país.

A partir do recebimento e processamento dos boletins de urna, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passa a divulgar os resultados da votação. O tribunal, no entanto, não estabelece um horário específico para a conclusão da divulgação dos números oficiais. O tempo depende do ritmo da apuração.

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Acompanhe os resultados em tempo real

O portal A TARDE fará a cobertura da apuração, com atualizações simultâneas dos 26 estados e do Distrito Federal.

Na plataforma, será possível acompanhar os números das disputas para a Presidência da República, governos estaduais, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. Os dados apresentados são fornecidos pelo TSE.